В 2025 году Прощеное воскресенье выпадает на 2 марта. В этот день православные христиане обращаются друг к другу с просьбами о прощении. Основная цель Прощеного воскресенья 2025– подготовить себя к предстоящему Великому посту, освободить душу и разум от грехов перед началом испытания, сообщает lenta.ru

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В Прощеное воскресенье 2025 не рекомендуется вступать в конфликты, сквернословить и причинять вред окружающим. Также не следует заниматься уборкой и другими домашними делами. В православной традиции в Прощеное воскресенье разрешается употреблять только молочные продукты и яйца. Это последний день перед Пасхой, когда допускается употребление молока, сыра, масла и яиц.

В Прощеное воскресенье принято просить прощения у родственников, друзей, коллег и прочих окружающих людей. Многие просят прощения лично, а кто-то шлет яркие открытки в соцсетях. На самом деле это очень древний обычай.

В I-IV веке жившие на территории Египта монахи покидали храмы за несколько недель до начала поста, чтобы уединиться в пустыне на 40 дней и подготовиться к празднику Пасхи. Они понимали, что после молитвенных и аскетических подвигов в отдаленных районах могут не вернуться обратно, поэтому перед лицом возможной кончины просили прощения у близких, чтобы облегчить душу.

Сейчас первоначальный смысл традиции утрачен, но в христианском календаре Прощеное воскресенье остается важным днем, после него начинается Великий пост, в который следует вступить со смирением и чистой душой.

С точки зрения психологии, прощение помогает преодолевать массу трудностей: избавляет от негативных эмоций; укрепляет физическое здоровье; улучшает взаимоотношения; помогает морально вырасти.

Психолог-консультант Юлия Пожидаева считает, что прощение может кардинально изменить жизнь.

«Часто люди неосознанно или сознательно ведут себя не так, как нам бы хотелось, при этом мы и сами не знаем, в какой момент и с какой силой наши поступки могут задеть другого. Человек, которому сделали больно, испытывает сильные чувства — шок, гнев, боль, страх. Обидевшийся может захотеть восстановить баланс, нанести ответный удар, иногда неосознанно, иногда гораздо позже», — объясняет она.

Так замыкается круг: у людей появляется очень много претензий к друг другу, что в итоге может привести к разрушению отношений или постоянному причинению боли. Этот пинг-понг можно остановить, простив друг друга