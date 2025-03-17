Названа самая привлекательная для клещей группа крови

Специалисты из Университета Масарика (Чехия) провели исследование, которое выявило предпочтения клещей в отношении человеческой крови. Выяснилось, что наиболее привлекательной для этих паразитов является кровь второй группы (A II). Результаты научной работы были опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Shutterstock

Почему клещи выбирают определенную группу крови?

Целью исследования было выявить биохимические факторы, определяющие предпочтения клещей. Ученые считают, что понимание механизмов, привлекающих паразитов, может помочь в разработке новых методов защиты от укусов и профилактики заболеваний, передающихся через клещей.

В ходе эксперимента исследователи использовали клещей вида Ixodes ricinus — одних из самых распространенных переносчиков опасных инфекций в Европе. Паразитов помещали в изолированную среду и предоставляли им возможность выбрать между образцами крови различных групп. Оказалось, что клещи с наибольшей вероятностью ползли в сторону образцов с кровью группы A (II). Для проверки надежности результатов эксперимент был повторен более ста раз, и каждый раз наблюдалась та же тенденция.

Опасность клещей и их активность

Клещи — мелкие членистоногие из класса паукообразных, обитающие в травянистых и лесных зонах с высокой влажностью. Они являются переносчиками множества инфекций, включая клещевой вирусный энцефалит — опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему и способное привести к инвалидности или летальному исходу.

Ученые напоминают, что активность клещей возрастает в теплое время года, особенно весной и летом. В этот период необходимо соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду при посещении лесных массивов, использовать репелленты и регулярно осматривать кожу на наличие паразитов.