Названа самая привлекательная для клещей группа крови

Специалисты из Университета Масарика (Чехия) провели исследование, которое выявило предпочтения клещей в отношении человеческой крови. Выяснилось, что наиболее привлекательной для этих паразитов является кровь второй группы (A II). Результаты научной работы были опубликованы в журнале Annals of Agricultural and Environmental Medicine (AAEM), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Целью исследования было выявить биохимические факторы, определяющие предпочтения клещей. Ученые считают, что понимание механизмов, привлекающих паразитов, может помочь в разработке новых методов защиты от укусов и профилактики заболеваний, передающихся через клещей.
В ходе эксперимента исследователи использовали клещей вида Ixodes ricinus — одних из самых распространенных переносчиков опасных инфекций в Европе. Паразитов помещали в изолированную среду и предоставляли им возможность выбрать между образцами крови различных групп. Оказалось, что клещи с наибольшей вероятностью ползли в сторону образцов с кровью группы A (II). Для проверки надежности результатов эксперимент был повторен более ста раз, и каждый раз наблюдалась та же тенденция.
Клещи — мелкие членистоногие из класса паукообразных, обитающие в травянистых и лесных зонах с высокой влажностью. Они являются переносчиками множества инфекций, включая клещевой вирусный энцефалит — опасное заболевание, поражающее центральную нервную систему и способное привести к инвалидности или летальному исходу.
Ученые напоминают, что активность клещей возрастает в теплое время года, особенно весной и летом. В этот период необходимо соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду при посещении лесных массивов, использовать репелленты и регулярно осматривать кожу на наличие паразитов.
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