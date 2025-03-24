В сеть утекли фото первого внедорожника Xiaomi

В интернете появились первые фотографии внедорожника Xiaomi, который разрабатывается под кодовым названием Kunlun. Машина отличается массивным, угловатым кузовом и рассчитана на семейную аудиторию. По предварительной информации, выпуск новинки намечен на 2026 год, об этом сообщает Lada.kz . со ссылкой на CarNewsChina.

Фото CarNewsChina.

В сети появились фотографии первого внедорожника компании Xiaomi, разрабатываемого под кодовым названием Kunlun. Снимки, опубликованные китайским автоблогером, демонстрируют массивный и угловатый кузов автомобиля, что, предположительно, ориентировано на семейную аудиторию. Запуск модели намечен на 2026 год.

Ранее, в утечке внутренней дорожной карты Bosch, упоминались планы Xiaomi на 2025 год, включая запуск SU7 Ultra и первого внедорожника под кодом MX11. Согласно тем же данным, на 2026 год был запланирован выпуск версии внедорожника с увеличенным запасом хода, вероятно, именно той, что фигурирует под именем Kunlun.

Ожидается, что обе версии внедорожников Xiaomi будут оснащены системой подруливания задних колес, а модель с увеличенным запасом хода получит передовую тормозную систему Bosch IPB 2.0. Хотя точные технические характеристики пока не раскрыты, эксперты отмечают, что выпуск внедорожника с расширенным запасом хода свидетельствует о стремлении Xiaomi диверсифицировать свою линейку электромобилей и расширить присутствие на рынке.