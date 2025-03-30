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30.03.2025, 13:56

Сибирские реки могут повернуть маршрут в Центральную Азию

Новости Мира 0 3 859

Власти Кыргызстана выступили с инициативой возродить одну из самых амбициозных и спорных идей советского периода — перенаправление части стока сибирских рек в засушливые регионы Центральной Азии. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Kun.uz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Марат Иманкулов отметил, что проблема вододефицита в регионе становится все более острой. По его мнению, необходимо пересмотреть возможности реализации масштабного гидротехнического проекта, учитывая современные технологические возможности и экологические требования.

Проект, оставшийся в истории

Идея переброски водных ресурсов из Сибири в Среднюю Азию обсуждалась ещё в Советском Союзе. Тогда рассматривалась возможность изменения направления течения рек Обь, Иртыш и Тобол с тем, чтобы обеспечить водой Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. Проект сулил решение сразу нескольких задач: борьбу с засухами, развитие аграрного сектора, расширение возможностей судоходства.

Однако колоссальная стоимость, масштаб вмешательства в природную среду и потенциально катастрофические экологические последствия вызвали резкую критику учёных и экологов. В итоге проект был заморожен, а затем окончательно заброшен.

Почему идея снова на повестке дня

Сегодня государства Центральной Азии вновь сталкиваются с острым дефицитом водных ресурсов, усугубляемым изменением климата, ростом населения и увеличением потребления воды в аграрной отрасли. На этом фоне Иманкулов предложил изучить возможность реализации проекта с учетом современных технических решений — прежде всего, за счет строительства закрытых трубопроводных систем вместо открытых каналов, что позволит минимизировать потери и снизить воздействие на окружающую среду.

Он также подчеркнул, что подобная инициатива может не только улучшить водоснабжение, но и стать драйвером экономического роста за счёт создания новых рабочих мест.

Между необходимостью и реальностью

Кыргызстан в настоящее время выполняет обязательства по водоснабжению соседнего Казахстана и участвует в программах по восстановлению Аральского моря. Однако инициатива переброски воды из Сибири выходит далеко за рамки двусторонних соглашений и потребует масштабных международных переговоров, привлечения огромных инвестиций и согласования с Россией как страной-источником ресурсов.

На данном этапе идея остается лишь предложением, однако обостряющийся дефицит воды в регионе делает её обсуждение все более актуальным.

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