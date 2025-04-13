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13.04.2025, 10:50

Опасность пакета: почему нельзя хранить хлеб в полиэтилене

Новости Мира 0 479

Привычка хранить хлеб в полиэтиленовом пакете может не только ухудшить качество продукта, но и навредить здоровью. Химик Андрей Дорохов рассказал, что такая упаковка создает идеальные условия для размножения плесени и опасных бактерий. Эксперт рекомендует использовать бумажные или тканевые мешочки и деревянные хлебницы, собщает  Lada.kz. со ссылкой на russian.rt.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Специалисты предупреждают: популярный способ хранения хлеба в полиэтиленовом пакете может быть не таким безопасным, как кажется. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью.

По его словам, пластиковая упаковка способствует ускоренной порче хлебобулочных изделий и даже может стать источником угрозы для здоровья. Особенно опасно класть в пакет ещё тёплый хлеб:

«Основная проблема заключается в том, что полиэтиленовый пакет создаёт эффект парника, особенно если хлеб ещё не остыл после выпекания. Герметичная упаковка удерживает влагу, которую выделяет тёплый хлеб, повышая влажность воздуха внутри упаковки до 90—95%», — пояснил Андрей Дорохов.

Такая среда, по словам эксперта, является идеальной для развития плесневых грибов, включая Aspergillus и Penicillium. Эти микроорганизмы производят микотоксины — опасные соединения, способные нанести вред человеческому организму при попадании внутрь.

«Не менее опасна и так называемая картофельная болезнь хлеба, вызываемая бактериями Bacillus subtilis, которая проявляется в виде неприятных слизистых выделений в мякише», — добавил химик.

Чтобы сохранить хлеб свежим и безопасным, специалист рекомендует отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу других вариантов:

  • Бумажные пакеты обеспечивают необходимый воздухообмен и предотвращают избыточную влажность;

  • Льняные или хлопковые мешочки регулируют уровень влаги естественным образом;

  • Традиционные деревянные хлебницы создают оптимальные условия хранения.

Также эксперт напомнил, что даже при соблюдении всех рекомендаций по хранению, важно регулярно проверять хлеб на наличие признаков порчи.

 

 

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