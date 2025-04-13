Опасность пакета: почему нельзя хранить хлеб в полиэтилене

Привычка хранить хлеб в полиэтиленовом пакете может не только ухудшить качество продукта, но и навредить здоровью. Химик Андрей Дорохов рассказал, что такая упаковка создает идеальные условия для размножения плесени и опасных бактерий. Эксперт рекомендует использовать бумажные или тканевые мешочки и деревянные хлебницы, собщает Lada.kz. со ссылкой на russian.rt.
Специалисты предупреждают: популярный способ хранения хлеба в полиэтиленовом пакете может быть не таким безопасным, как кажется. Об этом сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью.
По его словам, пластиковая упаковка способствует ускоренной порче хлебобулочных изделий и даже может стать источником угрозы для здоровья. Особенно опасно класть в пакет ещё тёплый хлеб:
«Основная проблема заключается в том, что полиэтиленовый пакет создаёт эффект парника, особенно если хлеб ещё не остыл после выпекания. Герметичная упаковка удерживает влагу, которую выделяет тёплый хлеб, повышая влажность воздуха внутри упаковки до 90—95%», — пояснил Андрей Дорохов.
Такая среда, по словам эксперта, является идеальной для развития плесневых грибов, включая Aspergillus и Penicillium. Эти микроорганизмы производят микотоксины — опасные соединения, способные нанести вред человеческому организму при попадании внутрь.
«Не менее опасна и так называемая картофельная болезнь хлеба, вызываемая бактериями Bacillus subtilis, которая проявляется в виде неприятных слизистых выделений в мякише», — добавил химик.
Чтобы сохранить хлеб свежим и безопасным, специалист рекомендует отказаться от полиэтиленовых пакетов в пользу других вариантов:
Бумажные пакеты обеспечивают необходимый воздухообмен и предотвращают избыточную влажность;
Льняные или хлопковые мешочки регулируют уровень влаги естественным образом;
Традиционные деревянные хлебницы создают оптимальные условия хранения.
Также эксперт напомнил, что даже при соблюдении всех рекомендаций по хранению, важно регулярно проверять хлеб на наличие признаков порчи.
Комментарии0 комментарий(ев)