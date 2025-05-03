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03.05.2025, 13:13

Где в России квартиры подорожают сильнее всего

Новости Мира 0 376

Аналитики компании KEY CAPITAL определили пять российских регионов, где в ближайшие годы возможно существенное подорожание жилья. Исследование основывается на анализе спроса, объема строительства и уровня доходов населения, передает Lada.kz со ссылкой на Gazeta.ru.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

Аналитическая группа KEY CAPITAL составила рейтинг регионов России, где в ближайшее время ожидается наибольший рост цен на новое жильё. Как сообщается, в пятёрку лидеров вошли Республика Коми, Омская, Орловская, Рязанская области и Красноярский край. Эксперты изучили не только текущую динамику цен, но и фундаментальные факторы, способные повлиять на рынок в средне- и долгосрочной перспективе.

В Республике Коми зафиксировано одно из самых низких значений по объему нового строительства – 316 квадратных метров на 1 000 человек. При этом 21% населения региона получает более 100 тысяч рублей в месяц. Несмотря на рост цен на жильё на 25% в 2023 году, в 2024-м наблюдалось снижение на 19%. Сокращение предложения на 13% в совокупности с высоким спросом может указывать на потенциал ценового восстановления.

В Омской области уровень застройки составляет 480 квадратных метров на 1 000 жителей, а доля населения с высокими доходами – 7%. Здесь цены на новое жильё выросли на 36% в 2023 году, а в 2024 году снизились на 18%. Сокращение предложения оказалось незначительным, что, по мнению аналитиков, создаёт условия для возможного будущего роста.

Орловская область демонстрирует одну из самых резких коррекций по объему предложения – минус 28%. Доля жителей с доходом выше 100 тысяч рублей здесь составляет лишь 4%, однако в 2023 году цены увеличились на 24%, после чего в 2024 году упали на 19%. Объём строительства выше, чем в других регионах из топ-5, но сочетание факторов по-прежнему делает регион интересным для анализа.

Красноярский край, в отличие от других, демонстрирует стабильный рост стоимости жилья: плюс 41% в 2023 году и плюс 9% в 2024 году. При этом 23% жителей края имеют доход выше 100 тысяч рублей, а объёмы строительства находятся на среднем уровне. По мнению аналитиков, несмотря на отсутствие существенной коррекции, совокупные показатели делают этот регион привлекательным для долгосрочных инвестиций.

В Рязанской области объем строительства оценивается как умеренный, предложение за последний период снизилось на 12%. После роста цен на 28% в 2023 году в текущем году произошло снижение на 21%. Такой уровень волатильности может свидетельствовать о временном затишье на фоне потенциального восстановления спроса.

Генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева отметила, что аналитики учитывали не только текущие цены, но и комплекс факторов, включая соотношение спроса, предложения и платёжеспособности населения. Она подчеркнула, что даже если в ряде этих регионов сейчас наблюдается снижение цен, это может быть временным явлением – на фоне дефицита жилья и экономической активности спрос способен восстановиться, что приведёт к новому витку роста.

Гусева также призвала инвесторов подходить к вложениям с учётом локальных особенностей: «Необходимо внимательно оценивать инфраструктуру, особенности конкретных проектов и специфику региона. Инвестиции в недвижимость всегда связаны с рисками, но в условиях ограниченного строительства и роста доходов может формироваться отложенный спрос, который впоследствии отразится в ценах».

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