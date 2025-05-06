Кадыров попросил Путина об отставке: «Надеюсь, что мою просьбу поддержат»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить его от занимаемой должности. По его словам, у нового руководителя будет своё видение и подход. Кремль пока не прокомментировал заявление, сообщает Lada.kz со ссылкой на Chechnyatoday .

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Сегодня, 6 мая 2025 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что обратился к президенту России с просьбой об освобождении от занимаемой должности.

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, своё видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат», — сказал Кадыров в разговоре с журналистами.

Позже в своём Telegram-канале он пояснил, что окончательное решение по этому вопросу принимает только президент России.

«Я не решаю, буду ли я оставаться в должности главы Чеченской Республики или нет. Да, я могу попросить или предложить. Но как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш верховный главнокомандующий, президент России Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Кадыров.

Он также добавил, что остаётся верен президенту и остаётся «командным человеком»:

«Есть приказ — я выполняю».

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 5 апреля 2007 года. Он является самым долго пребывающим в должности главой субъекта Российской Федерации. На последних выборах в сентябре 2021 года он получил 99,7% голосов при явке 94,42%. Срок его полномочий истекает в 2026 году.

Ранее, в 2022 году, Кадыров уже заявлял о намерении взять «долгий отпуск», однако тогда до отставки дело не дошло. На момент публикации официальный комментарий от Кремля по последнему заявлению главы Чечни отсутствует.