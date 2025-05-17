Молочный шоколад с арахисовой кожурой признан вдвое полезнее горького

Американские исследователи разработали новый вид молочного шоколада, обогащённого натуральными антиоксидантами из арахисовой кожуры. Этот продукт сочетает нежный вкус с полезными свойствами, ранее присущими только тёмному шоколаду. В результате молочный шоколад стал вдвое полезнее горького, сообщает Lada.kz. со ссылкой на news-komi.ru.
Учёные из США провели эксперимент, добавив в рецептуру молочного шоколада тонкую красную кожуру арахиса, которая обычно считается пищевым отходом. Оказалось, что эта оболочка содержит до 15% фенольных соединений, известных своими антиоксидантными свойствами. В результате получился продукт, сохранивший мягкий вкус молочного шоколада, но обладающий полезными свойствами, сравнимыми с тёмным шоколадом.
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