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17.05.2025, 11:04

Молочный шоколад с арахисовой кожурой признан вдвое полезнее горького

Новости Мира 0 505

Американские исследователи разработали новый вид молочного шоколада, обогащённого натуральными антиоксидантами из арахисовой кожуры. Этот продукт сочетает нежный вкус с полезными свойствами, ранее присущими только тёмному шоколаду. В результате молочный шоколад стал вдвое полезнее горького, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на news-komi.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Инновации в шоколадной индустрии

Учёные из США провели эксперимент, добавив в рецептуру молочного шоколада тонкую красную кожуру арахиса, которая обычно считается пищевым отходом. Оказалось, что эта оболочка содержит до 15% фенольных соединений, известных своими антиоксидантными свойствами. В результате получился продукт, сохранивший мягкий вкус молочного шоколада, но обладающий полезными свойствами, сравнимыми с тёмным шоколадом.

Исследователи продолжают изучать возможности использования других пищевых отходов, таких как кофейная гуща, чайные листья и фруктовая кожура, для обогащения десертов полезными веществами. Цель этих исследований — создать сладости, которые одновременно приносят удовольствие и пользу для здоровья.

Хотя новые продукты пока находятся на стадии лабораторных испытаний, учёные уверены, что в ближайшем будущем такие шоколадные изделия появятся на полках магазинов. Это позволит потребителям наслаждаться любимыми сладостями без чувства вины и с пользой для организма.

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