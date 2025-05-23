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23.05.2025, 15:27

Волочкова устроила истерику на прощании с Григоровичем

Новости Мира 0 7 125

На церемонии прощания с великим хореографом Юрием Григоровичем балерина Анастасия Волочкова не смогла сдержать слез. Ее эмоциональное выступление и признания прозвучали на фоне тяжелых воспоминаний, связанных с Большим театром, где проходила церемония, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

Возвращение в театр спустя годы

Как призналась артистка, это был первый визит в Большой театр после скандального увольнения в 2003 году. Тогда Волочкову, по ее словам, несправедливо лишили возможности выступать.

«Я впервые за много лет захожу сюда. Вижу эти щели в ламинате... Все, что рассказывал Коля Цискаридзе, правда. Все было разграблено», — сказала Волочкова, добавив, что увольнение произошло уже после ухода Григоровича из театра.

Она вспомнила, как несмотря на запреты, все же сумела выйти на сцену и станцевать — публика встретила ее овациями, а зрители писали в поддержку балерины с призывом вернуть ее в труппу.

Григорович, который поддержал

Волочкова подчеркнула, что именно Юрий Григорович стал для нее спасителем в трудный момент профессиональной карьеры.

«Юрий Григорович спас мою карьеру», — заявила она.

По ее словам, она старалась поддерживать с маэстро теплое общение до последних дней его жизни, но столкнулась с препятствиями.

Обвинения в адрес окружения Григоровича

Артистка утверждает, что в течение последнего года не могла навестить Григоровича в санатории «Барвиха», где он проходил восстановление. Она намекнула, что близкие хореографа препятствовали ее визитам, опасаясь, что он может оставить ей часть наследства.

«Я не раз инкогнито приезжала к нему на дни рождения. Он говорил, что никто из Большого театра, кроме меня, его не навещает…» — поделилась Волочкова.

Она считает, что ограничение общения с маэстро было связано с имущественными вопросами.

Уход легенды балета

Юрий Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. Он был одним из самых влиятельных балетмейстеров XX века, начав карьеру как солист Мариинского театра. Его постановки стали эпохальными для советского и российского балета.

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