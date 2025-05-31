WhatsApp внедряет дополнительные функции: полный список обновлений

Мессенджер WhatsApp представил серию обновлений, направленных на расширение возможностей пользователей в создании ярких и выразительных статусов, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото: Pixabay

Платформа обмена сообщениями WhatsApp запускает новые функции, позволяющие пользователям более свободно и креативно выражать себя.

Одним из ключевых нововведений стали фотоколлажи. Теперь в одном статусе можно размещать до шести изображений. Пользователь получает возможность располагать снимки в произвольном порядке, изменять их размер, обрезать, вращать и комбинировать прямо в приложении. Это открывает широкие возможности для создания визуально насыщенных историй.

Кроме того, в WhatsApp появляется новый стикер под названием «Музыка». С его помощью можно легко добавить любимую песню к статусу. Музыкальная композиция может стать основой всего статуса или дополнить фото и видео, помогая передать настроение через мелодию.

Новым инструментом также станет функция создания стикеров из собственных фотографий. Пользователи смогут превращать личные изображения в стикеры, редактируя их форму и размер, а также добавляя подписи. Это даёт простор для творчества, юмора и самовыражения.

Ещё одной интересной опцией станет интерактивный стикер под названием «Ваш ответ». Он позволяет пригласить друзей к обсуждению определённой темы. Пользователь выбирает изображение и задаёт вопрос или тему, а все желающие могут откликнуться, опубликовав свой ответ в собственном статусе. Такой подход создаёт эффект «социального диалога» внутри приложения.

Компания заявила, что внедрение новых функций начнётся постепенно и станет доступным для пользователей в течение ближайших месяцев.

Мы хотим, чтобы статус в WhatsApp был больше, чем просто временная публикация. Это должно быть пространство, где пользователи могут делиться важными моментами, вдохновением или просто улыбкой с близкими, - говорится в заявлении компании.

Представленные обновления направлены на то, чтобы сделать общение в мессенджере более насыщенным, а сами статусы – максимально личными и выразительными.