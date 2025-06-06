18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.19
582.79
6.46
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.06.2025, 11:40

Лидер криминального мира России отстранил главного вора в законе Москвы

Новости Мира 0 1 574

В российском преступном сообществе произошла резонансная перестановка: один из самых влиятельных криминальных авторитетов страны Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, отстранил от должности своего заместителя — вора в законе Бадри Когуашвили, известного под прозвищем Кутаисский. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на редактора ИА «Прайм Крайм» Лилю Харину, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Противостояние лидеров

Согласно оценкам экспертов, фактически речь идет об отставке Когуашвили с позиции главного криминального авторитета Москвы. Конфликт между двумя влиятельными фигурами назревал давно — с лета 2023 года, когда Шакро Молодой находился в заключении. Тогда же начались первые трения, в том числе из-за разногласий по поводу влияния и сфер контроля.

После освобождения Калашов начал системную работу по восстановлению своей власти и постепенному ослаблению влияния Кутаисского. Последний вернулся в столицу еще в 2018 году после отбытия тюремного срока, и с тех пор сумел укрепиться в роли одного из главных московских «решал».

Причины конфликта

Очередное обострение случилось, когда Шакро Молодому было отказано в условно-досрочном освобождении. Он заподозрил Когуашвили в причастности к этому отказу, что стало дополнительным поводом для разрыва.

Кульминацией противостояния стала криминальная «сходка», прошедшая в мае текущего года. На ней Калашов публично выразил недоверие Когуашвили, поставив под сомнение его полномочия. В условиях криминальной иерархии такие заявления имеют силу официальной отставки.

Полный контроль Шакро

По словам наблюдателей, сегодня именно Шакро Молодой принимает ключевые решения в теневом мире России, а остальные фигуры, включая тех, кто ранее обладал влиянием, лишь выполняют его волю. Он стал единоличным центром власти в воровской иерархии, несмотря на конкуренцию и внутренние противоречия.

Однако эксперты также подчеркивают: в криминальной среде растет обеспокоенность. Некоторые «воры в законе» подозревают, что московские группировки поддерживают контакты со спецслужбами. Это усиливает недоверие внутри сообщества и может привести к серьезному кризису.

Возможный раскол в Москве

Специалисты прогнозируют, что отстранение Когуашвили может стать причиной раскола среди московских преступных группировок. Несмотря на авторитет Шакро Молодого, в столичном криминалитете зреет недовольство, которое способно перерасти в открытое противостояние.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…