Лидер криминального мира России отстранил главного вора в законе Москвы

В российском преступном сообществе произошла резонансная перестановка: один из самых влиятельных криминальных авторитетов страны Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, отстранил от должности своего заместителя — вора в законе Бадри Когуашвили, известного под прозвищем Кутаисский. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на редактора ИА «Прайм Крайм» Лилю Харину, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Согласно оценкам экспертов, фактически речь идет об отставке Когуашвили с позиции главного криминального авторитета Москвы. Конфликт между двумя влиятельными фигурами назревал давно — с лета 2023 года, когда Шакро Молодой находился в заключении. Тогда же начались первые трения, в том числе из-за разногласий по поводу влияния и сфер контроля.
После освобождения Калашов начал системную работу по восстановлению своей власти и постепенному ослаблению влияния Кутаисского. Последний вернулся в столицу еще в 2018 году после отбытия тюремного срока, и с тех пор сумел укрепиться в роли одного из главных московских «решал».
Очередное обострение случилось, когда Шакро Молодому было отказано в условно-досрочном освобождении. Он заподозрил Когуашвили в причастности к этому отказу, что стало дополнительным поводом для разрыва.
Кульминацией противостояния стала криминальная «сходка», прошедшая в мае текущего года. На ней Калашов публично выразил недоверие Когуашвили, поставив под сомнение его полномочия. В условиях криминальной иерархии такие заявления имеют силу официальной отставки.
По словам наблюдателей, сегодня именно Шакро Молодой принимает ключевые решения в теневом мире России, а остальные фигуры, включая тех, кто ранее обладал влиянием, лишь выполняют его волю. Он стал единоличным центром власти в воровской иерархии, несмотря на конкуренцию и внутренние противоречия.
Однако эксперты также подчеркивают: в криминальной среде растет обеспокоенность. Некоторые «воры в законе» подозревают, что московские группировки поддерживают контакты со спецслужбами. Это усиливает недоверие внутри сообщества и может привести к серьезному кризису.
Специалисты прогнозируют, что отстранение Когуашвили может стать причиной раскола среди московских преступных группировок. Несмотря на авторитет Шакро Молодого, в столичном криминалитете зреет недовольство, которое способно перерасти в открытое противостояние.
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