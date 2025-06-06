Лидер криминального мира России отстранил главного вора в законе Москвы

В российском преступном сообществе произошла резонансная перестановка: один из самых влиятельных криминальных авторитетов страны Захарий Калашов, более известный как Шакро Молодой, отстранил от должности своего заместителя — вора в законе Бадри Когуашвили, известного под прозвищем Кутаисский. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на редактора ИА «Прайм Крайм» Лилю Харину, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Противостояние лидеров

Согласно оценкам экспертов, фактически речь идет об отставке Когуашвили с позиции главного криминального авторитета Москвы. Конфликт между двумя влиятельными фигурами назревал давно — с лета 2023 года, когда Шакро Молодой находился в заключении. Тогда же начались первые трения, в том числе из-за разногласий по поводу влияния и сфер контроля.

После освобождения Калашов начал системную работу по восстановлению своей власти и постепенному ослаблению влияния Кутаисского. Последний вернулся в столицу еще в 2018 году после отбытия тюремного срока, и с тех пор сумел укрепиться в роли одного из главных московских «решал».

Причины конфликта

Очередное обострение случилось, когда Шакро Молодому было отказано в условно-досрочном освобождении. Он заподозрил Когуашвили в причастности к этому отказу, что стало дополнительным поводом для разрыва.

Кульминацией противостояния стала криминальная «сходка», прошедшая в мае текущего года. На ней Калашов публично выразил недоверие Когуашвили, поставив под сомнение его полномочия. В условиях криминальной иерархии такие заявления имеют силу официальной отставки.

Полный контроль Шакро

По словам наблюдателей, сегодня именно Шакро Молодой принимает ключевые решения в теневом мире России, а остальные фигуры, включая тех, кто ранее обладал влиянием, лишь выполняют его волю. Он стал единоличным центром власти в воровской иерархии, несмотря на конкуренцию и внутренние противоречия.

Однако эксперты также подчеркивают: в криминальной среде растет обеспокоенность. Некоторые «воры в законе» подозревают, что московские группировки поддерживают контакты со спецслужбами. Это усиливает недоверие внутри сообщества и может привести к серьезному кризису.

Возможный раскол в Москве

Специалисты прогнозируют, что отстранение Когуашвили может стать причиной раскола среди московских преступных группировок. Несмотря на авторитет Шакро Молодого, в столичном криминалитете зреет недовольство, которое способно перерасти в открытое противостояние.