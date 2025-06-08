Самого популярного тиктокера задержали в США

Итальянский блогер сенегальского происхождения Хаби Лейм был задержан в США, передает Lada.kz со ссылкой на News.ru .

Фото: @khaby.lame/TikTok

В Соединённых Штатах Америки задержан один из самых известных пользователей TikTok – 25-летний Хаби Лейм, гражданин Италии и уроженец Сенегала, сообщает AFP.

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США провели задержание блогера по причине нарушения иммиграционного законодательства. Как уточняется, Лейм прибыл на территорию США 30 апреля, однако срок действия его визы истёк, и он продолжал находиться в стране незаконно.

После задержания блогер провёл некоторое время под стражей, но впоследствии был освобождён и покинул территорию США.

Для справки

Хаби Лейм, полное имя которого Серинге Хабане Лейм, является видеоблогером сенегальского происхождения с итальянским гражданством. Он приобрёл мировую известность благодаря коротким сатирическим роликам, в которых без слов и с характерной мимикой высмеивает излишне сложные способы выполнения простых задач. С июня 2022 года он занимает первое место по количеству подписчиков в TikTok по всему миру.