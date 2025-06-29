Глоба назвала знаки зодиака, которые могут разбогатеть в июле 2025 года

По прогнозу Тамары Глобы, июль станет непростым месяцем для многих, но для Близнецов, Стрельцов и Козерогов он откроет уникальные возможности для финансового роста, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Июль 2025 года обещает стать непростым периодом для большинства знаков зодиака, но для некоторых он может обернуться настоящим шансом для финансового успеха, сообщила астролог Тамара Глоба.

Астролог подчеркнула, что в июле ключевым фактором для достижения успеха станет умение вовремя воспользоваться открывающимися возможностями. Среди знаков, которым звезды благоволят больше всего, Глоба назвала Близнецов, Стрельцов и Козерогов.

Для Близнецов июль станет месяцем, когда фортуна будет особенно благосклонна. По словам астролога, представители этого знака могут рассчитывать на значительные успехи не только в личных отношениях, но и в профессиональной сфере. «Есть высокая вероятность завоевать внимание руководства, получить новую должность или финансовое вознаграждение. Но для этого необходимо проявлять инициативу и не оставаться в зоне комфорта», - советует Глоба.

Стрельцы, по её прогнозу, смогут использовать июль для продвижения в профессиях, связанных с интернетом и социальными сетями. Астролог рекомендует представителям этого знака попробовать себя в блогинге, что может стать источником стабильного дохода.

Козерогам июль сулит финансовые перспективы в сфере недвижимости. Месяц будет особенно удачным для сделок, связанных с покупкой дома или земельного участка. «Если ваша работа связана с недвижимостью, июль откроет двери к значительным финансовым возможностям. Главное – не быть пассивным и действовать решительно», - отмечает Тамара Глоба.

Она добавила, что для Близнецов, Стрельцов и Козерогов июль станет месяцем непрерывного потока возможностей. Однако для того, чтобы эти возможности реализовались, потребуется активность, уверенность в себе и настойчивость.