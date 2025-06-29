Глоба назвала знаки зодиака, которые могут разбогатеть в июле 2025 года

По прогнозу Тамары Глобы, июль станет непростым месяцем для многих, но для Близнецов, Стрельцов и Козерогов он откроет уникальные возможности для финансового роста, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Июль 2025 года обещает стать непростым периодом для большинства знаков зодиака, но для некоторых он может обернуться настоящим шансом для финансового успеха, сообщила астролог Тамара Глоба.
Астролог подчеркнула, что в июле ключевым фактором для достижения успеха станет умение вовремя воспользоваться открывающимися возможностями. Среди знаков, которым звезды благоволят больше всего, Глоба назвала Близнецов, Стрельцов и Козерогов.
Для Близнецов июль станет месяцем, когда фортуна будет особенно благосклонна. По словам астролога, представители этого знака могут рассчитывать на значительные успехи не только в личных отношениях, но и в профессиональной сфере. «Есть высокая вероятность завоевать внимание руководства, получить новую должность или финансовое вознаграждение. Но для этого необходимо проявлять инициативу и не оставаться в зоне комфорта», - советует Глоба.
Стрельцы, по её прогнозу, смогут использовать июль для продвижения в профессиях, связанных с интернетом и социальными сетями. Астролог рекомендует представителям этого знака попробовать себя в блогинге, что может стать источником стабильного дохода.
Козерогам июль сулит финансовые перспективы в сфере недвижимости. Месяц будет особенно удачным для сделок, связанных с покупкой дома или земельного участка. «Если ваша работа связана с недвижимостью, июль откроет двери к значительным финансовым возможностям. Главное – не быть пассивным и действовать решительно», - отмечает Тамара Глоба.
Она добавила, что для Близнецов, Стрельцов и Козерогов июль станет месяцем непрерывного потока возможностей. Однако для того, чтобы эти возможности реализовались, потребуется активность, уверенность в себе и настойчивость.
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