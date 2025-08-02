18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
543.24
619.89
6.78
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.08.2025, 08:42

Астрологи назвали самые сентиментальные знаки Зодиака

Новости Мира 0 335

Некоторые знаки Зодиака отличаются особой чувствительностью и эмоциональностью. Астрологи отмечают, что такие люди глубоко переживают личные события, долго хранят воспоминания и особенно остро реагируют на расставания. В этот список вошли Телец, Рак, Стрелец и Рыбы, сообщает Lada.kz  со ссылкой на  Mixnews.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые, по их мнению, обладают наиболее выраженной сентиментальностью. Эти люди особенно эмоциональны, чувствительны и склонны долго переживать личные события.

Телец — один из самых преданных и стабильных знаков. Представители этого знака тяжело переживают расставания и долго не могут отпустить прошлое. Даже спустя годы они сохраняют теплые чувства и часто возвращаются к воспоминаниям. Эмоции для Тельцов — важная часть жизни, и они ценят каждую искреннюю связь.

Рак — признанный лидер по чувствительности среди знаков Зодиака. Раки полностью отдаются любви и семье, а после потери или разрыва долго страдают и погружаются в воспоминания. Они способны хранить в памяти каждую мелочь, связанную с дорогим человеком, и очень болезненно воспринимают перемены в личной жизни.

Стрелец — несмотря на свой активный и оптимистичный характер, представители этого знака тоже склонны к сентиментальности. Особенно остро они реагируют на неразделенные чувства. Стрельцы стараются не показывать эмоции, но внутри переживают глубоко и тяжело отпускают важные отношения.

Рыбы — один из самых романтичных и чувствительных знаков. Для них воспоминания — источник вдохновения, но также и боли. Музыка, запахи, фразы — всё может пробудить у Рыб эмоциональную волну. Они склонны идеализировать прошлое и жить в мире эмоций, где даже небольшие события оставляют глубокий след.

Что объединяет эти знаки?

Сентиментальные знаки склонны к глубоким эмоциональным переживаниям. Тельцы долго хранят чувства, Раки тяжело отпускают прошлое, Стрельцы страдают от отсутствия взаимности, а Рыбы живут в мире воспоминаний и романтики. Эмоции для них неотъемлемая часть существования.

Советы тем, кто рядом с такими людьми:

  • Проявляйте внимание и поддержку — для них это особенно важно.

  • Не обесценивайте их чувства — они переживают всё всерьёз.

  • Дайте им время и пространство для адаптации и восстановления.

Сентиментальность — это не слабость, а особая форма душевной глубины, которая делает таких людей открытыми, заботливыми и чуткими к окружающим.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0
Правила прописки меняются для казахстанцев: что важно знатьНовости Казахстана
03.07.2025, 15:01 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…