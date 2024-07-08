Полиция Актау ведет расследование заявления о жестоком обращении с животными и детьми: дело закрыто

Расследование прекращено

Ранее, в декабре 2023 года, редакции LADA стало известно, что по данному факту ведется досудебное расследование. Вместе с тем, ГУ «Отдел полиции Мунайлинского района департамента полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел Республики Казахстан» провело все необходимые следственные действия и данное уголовное дело было прекращено уже в июле 2023 на основании п.2 ч.1 ст. 35 УПК РК за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция проводит расследование сообщения о жестоком обращении с животными и детьми. Хозяйка конюшни отрицает обвинения в жестоком обращении и выссказывает свою точку зрения на произошедшее.