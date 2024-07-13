Взятка в 3 млн тенге: в Актау замначальнику миграционной полиции ужесточили наказание

Фото с сайта ru.sputnik.kz

В конце мая Актауским городским судом к трем годам и шести месяцам лишения свободы был приговорен заместитель начальника управления миграционной службы областного департамента полиции Калмурзаев Ш., получивший три миллиона тенге в качестве взятки от иностранца за общее покровительство при пребывании на территории Казахстана.

Мангистауский областной суд пересмотрел приговор в отношении фигурантов уголовного дела по ходатайству прокурора и жалобам осужденного и адвокатов.

Государственный обвинитель указал на чрезмерную мягкость наказания и попросил назначить Калмурзаеву Ш. с учетом совершенного коррупционного преступления пять лет лишения свободы.

Осужденные и их защитники просили отменить приговор суда и оправдать их.

Ознакомившись со всеми доводами ходатайства и жалоб, суд изменил приговор, увеличив наказание до пяти лет лишения свободы.