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15.07.2024, 14:50

Техническое состояние и перспективы жилого комплекса в 15 микрорайоне

Новости Актау 0 22

Долгострой в 15 микрорайоне продолжают достраивать. Строительно-монтажные работы ведет компания «IKSOR Development». 

Техническое состояние и перспективы жилого комплекса в 15 микрорайоне
Техническое состояние и перспективы жилого комплекса в 15 микрорайоне

После того, как строительство было временно приостановлено из-за экономических трудностей и банкротства первоначальных застройщиков, вновь возник вопрос о степени его надежности. Мы встретились с застройщиком, чтобы расспросить, насколько объект устойчив. Согласно проекту, возводится 19-этажный жилой комплекс.

На вопросы журналиста lada.kz пришел официальный комментарий от главного инженера компании Мурада Мухтарова:

Естественно, перед совершением сделки купли-продажи объекта была проведена независимая экспертиза. Таков протокол действий по умолчанию, независимо от предыдущего застройщика и срока простоя объекта. Определено фактическое техническое состояние объекта недвижимости и параметры эксплуатационного состояния, сюда включены исследования максимальной нагрузки на перекрытия, расчетного сопротивления грунта. В результате технического исследования не выявлено строительных дефектов и нарушений, допущенных при закладке фундамента. Фундамент был заложен после тщательно проведенных геодезических работ. Так, по результатам исследований можно четко понять, что состояние земли на данном участке отвечает всем требованиям строительства. Самыми надежными являются крупнообломочные гравелистые и скальные грунты. Тем более, что усадка здания по известным причинам производилась естественным путем столько лет. Надежность и комфорт дома начинается не только с прочного фундамента, но и каркаса. Наш дом строится на базе железобетонного каркаса, проверенного временем и всеми стихиями, что гарантирует высокий уровень безопасности и долговечности. 

Проект на момент создания был прорывным, с расчетом на сейсмоустойчивость до 8 баллов. 

По словам застройщика, купля-продажа с юридической точки зрения является абсолютно чистой сделкой для нового владельца объекта. Все документы прошли проверочные инстанции и засвидетельствованы квалифицированными специалистами. Отсутствие обременений подтверждено в НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» и через Интегрированную налоговую информационную систему РК. 

В первую очередь была запрошена справка обременения, в которой четко указывается наличие либо отсутствие обязательств перед третьими лицами. Получен однозначный ответ – никаких обременений ни перед кем нет, кто бы в дальнейшем ни пожелал оспорить эту сделку, - отметили в компании.

В компании сообщили, объект будет введен в эксплуатацию к концу 2025 года и станет еще одним значимым архитектурным достоянием города Актау.

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