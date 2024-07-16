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16.07.2024, 16:33

«Марафон добрых дел»: Мангистауская молодежь вышла на субботники

Новости Актау 0 0

В Мангистауской области в рамках «Марафона добрых дел» прошла неделя «Экологии». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Акция «Таза like» была организована Мангистауским областным управлением молодежной политики и Мунайлинским районным молодежным ресурсным центром.

Цель мероприятия – сформировать экологическую культуру, провести работы по очистке и призвать жителей города к защите окружающей среды.

Субботник в селе Атамекен прошел на полигоне «Өлі көл». В мероприятии приняли участие около 150 молодых людей и около 10 единиц техники. В ходе реализации проекта из Мунайлы было вывезено около 45 тонн мусора.

Вместе с тем, при организации управления молодежной политики Мангистауской области и Актауского городского центра социального развития прошел субботник «Плоггинг и жүгір». Субботник организован на морском побережье города Актау. В мероприятии приняли участие около 300 молодых людей, было мобилизовано 10 единиц техники. В ходе работ по уборке было вывезено около 85 тонн мусора.

В рамках марафона также прошел субботник «Чистая страна», организованный управлением молодёжной политики Мангистауской области и Каракиянским районным молодёжным ресурсным центром. Данные работы проводились на морском побережье села Курык Каракиянского района. В них приняли участие около 120 молодых людей, мобилизовано 4 единицы техники, вывезли около 75 тонн мусора.

Отметим, что «Марафон добрых дел» проводился на основании приказа Министерства культуры и информации Республики Казахстан с 9 по 14 июля.

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