«Марафон добрых дел»: Мангистауская молодежь вышла на субботники

В Мангистауской области в рамках «Марафона добрых дел» прошла неделя «Экологии». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Акция «Таза like» была организована Мангистауским областным управлением молодежной политики и Мунайлинским районным молодежным ресурсным центром.

Цель мероприятия – сформировать экологическую культуру, провести работы по очистке и призвать жителей города к защите окружающей среды.

Субботник в селе Атамекен прошел на полигоне «Өлі көл». В мероприятии приняли участие около 150 молодых людей и около 10 единиц техники. В ходе реализации проекта из Мунайлы было вывезено около 45 тонн мусора.

Вместе с тем, при организации управления молодежной политики Мангистауской области и Актауского городского центра социального развития прошел субботник «Плоггинг и жүгір». Субботник организован на морском побережье города Актау. В мероприятии приняли участие около 300 молодых людей, было мобилизовано 10 единиц техники. В ходе работ по уборке было вывезено около 85 тонн мусора.

В рамках марафона также прошел субботник «Чистая страна», организованный управлением молодёжной политики Мангистауской области и Каракиянским районным молодёжным ресурсным центром. Данные работы проводились на морском побережье села Курык Каракиянского района. В них приняли участие около 120 молодых людей, мобилизовано 4 единицы техники, вывезли около 75 тонн мусора.

Отметим, что «Марафон добрых дел» проводился на основании приказа Министерства культуры и информации Республики Казахстан с 9 по 14 июля.