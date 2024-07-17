В Актау пройдет открытый турнир по кроссфиту

На площади амфитеатра 20 июля в 15 микрорайоне пройдет открытый турнир по кроссфиту. Цель турнира - развитие массового спорта. В соревнованиях примут участие более 40 взрослых спортсменов среди мужчин и женщин старше 18 лет. Регистрация для участия в конкурсе продлится до 19 июля. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил тренер по кроссфиту Рустам Ахмедханов.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, кроссфит – это вид спорта, требующий постоянных тренировок, функциональных движений высокой интенсивности.

Кроссфит включает в себя элементы тяжелой атлетики, легкой атлетики, гимнастики и силовых тренировок.

Кроссфит пользуется большим спросом и очень популярен во всем мире, чемпионат мира по кроссфиту проводится каждый год. Этот вид спорта появился в Актау в 2017 году. На сегодняшний день в области проведено более 20 соревнований, и число участников увеличивается с каждым годом. В нашем городе сейчас 3 зала для тренировок по кроссфиту, в которых занимаются более 300 спортсменов, поэтому мы часто организуем соревнования, где можем показать себя и свои способности. Соревнования проводятся для популяризации этого вида спорта и привлечения молодежи к спорту.

Рустам Ахмедханов рассказал, что в будущем планируют проводить чемпионаты Республики Казахстан по кроссфиту в Актау, тем самым развивая не только спорт, но и туризм.

Исполняющий обязанности начальника отдела высших спортивных достижений управления физической культуры и спорта Мангистауской области Самат Балтабаев рассказал о спортивных мероприятиях, проводимых в регионе.