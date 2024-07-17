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17.07.2024, 17:08

В Актау пройдет открытый турнир по кроссфиту

Новости Актау 0 0

На площади амфитеатра 20 июля в 15 микрорайоне пройдет открытый турнир по кроссфиту. Цель турнира - развитие массового спорта. В соревнованиях примут участие более 40 взрослых спортсменов среди мужчин и женщин старше 18 лет. Регистрация для участия в конкурсе продлится до 19 июля. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил тренер по кроссфиту Рустам Ахмедханов.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

По словам спикера, кроссфит – это вид спорта, требующий постоянных тренировок, функциональных движений высокой интенсивности.
Кроссфит включает в себя элементы тяжелой атлетики, легкой атлетики, гимнастики и силовых тренировок.

Кроссфит пользуется большим спросом и очень популярен во всем мире, чемпионат мира по кроссфиту проводится каждый год. Этот вид спорта  появился в Актау в 2017 году. На сегодняшний день в области проведено более 20 соревнований, и число участников увеличивается с каждым годом. В нашем городе сейчас 3 зала для тренировок по кроссфиту, в которых занимаются более 300 спортсменов, поэтому мы часто организуем соревнования, где можем показать себя и свои способности. Соревнования проводятся для популяризации этого вида спорта и привлечения молодежи к спорту.

Рустам Ахмедханов рассказал, что в будущем планируют проводить чемпионаты Республики Казахстан по кроссфиту в Актау, тем самым развивая не только спорт, но и туризм.

Исполняющий обязанности начальника отдела высших спортивных достижений управления физической культуры и спорта Мангистауской области Самат Балтабаев рассказал о спортивных мероприятиях, проводимых в регионе.

В 2023 году  массовым спортом в Мангистауской области занимались 40,6% населения области, или 323 тыс. человек. Чтобы не снижать этот темп, в этом году было запланировано 1120 спортивных мероприятий. Среди них 80 крупных мероприятий: 44 соревнования республиканского уровня, 5 Кубков РК, 22 чемпионата РК, 8 международных турниров, Открытый Кубок Азии по дзюдо, 336 региональных чемпионатов и региональных открытых турниров, 7 областных комплексных спортивных соревнований. Также в августе будут организованы еженедельные спортивные мероприятия ко Дню спорта. По словам Самата Балтабаева, до конца года запланированы традиционный международный турнир среди взрослых по боксу памяти Шокыра Болтекулы, республиканский турнир по легкой атлетике «Аминиада», первенство РК по шахматам среди инвалидов и Спартакиада Мангистауской области.

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