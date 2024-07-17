Историческое событие для Мангистау – строительство гибридной электростанции

Начнем с того, что проект реализуется по поручению главы государства в рамках его визита в Рим, где был подписан соответствующий документ.

Сегодня на просторах Жанаозена, пока еще на голом участке земли, АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. (Eni) перешли на этап уже самой реализации первого в Казахстане гибридного проекта в промышленном масштабе, предполагающий комбинированную генерацию электроэнергии от возобновляемых источников энергии, как ветер и солнце), а также газовую электростанцию для сбалансирования и стабилизации производства электроэнергии. Мощность электростанции, функционирующей на солнечной, ветровой и газовой энергиях, составит 247 МВт.

Важный момент: проект позволит обеспечить общее сокращение выбросов СО2 в атмосферу, а именно 327 тысяч тонн углекислого газа.



Стоит отметить, что в «сердце» будущей станции будет находиться солнечная электростанция, по периметру - 11 ветровых турбин, единичная мощность которой составит 7 МВт - таких аналогов в Казахстане еще нет. Локация ее объяснена близостью к газоперерабатывающему заводу, чья основная задача будет стабилизировать нестабильные объекты ВИЭ (ветер и солнце). Вся электроэнергия будет выходить на подстанцию «Узень» и уже распределяться далее.

Как подчеркнул председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов, это делается в первую очередь для энергонадежности дочерних компаний АО НК «КазМунайГаз», а также АО «Оземунайгаз» и ТОО «КазГПЗ». Это позволит исключить риски аварийных остановок на производстве. Если говорить о будущей электростанции, то ее выработка электроэнергии составит порядка миллиарда киловатт-час в год.

В этом месяце начнется строительство солнечной электростанции, мощность которой составит 50 МВт.





Данный проект, как заверил Асхат Хасенов, создаст новые рабочие места: на период стройки новыми рабочими местами будут обеспечены порядка 800 жителей Жанаозена, на период операционного обслуживания - 70 человек.

Это очень важный проект и результат совместных усилий наших компаний, служащий важным шагом на пути к реализации стратегической цели, поставленной Главой государства по развитию «зеленой» экономики в регионе. - поделился председатель Правления АО НК «КазМунайГаз».



Церемония начала строительства прошла с участием председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова и главы компании Eni в Казахстане Сегера Хойтинка.

Это историческое событие, потому что не было законодательной базы, ни вообще такого проекта. Наши нефтяники в первую очередь получат такую уникальную станцию, которая обеспечивает устойчивую подачу электроэнергии, - отметил Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Едиль Жанбыршин.



Напоследок, как пообещали в АО НК «КазМунайГаз», в случае необходимости они готовы осуществлять поставки излишков электроэнергии для нужд города и его жителей.

Арман Даменов