В Мангистау снизилась заболеваемость ВИЧ

В первом полугодии в Мангистауской области зарегистрирован 31 больной ВИЧ-инфекцией. По сравнению с аналогичным перодом 2023 года отмечается снижение числа инфицированных на шесть случаев. Об этом рассказал Карим Кулбергенулы, врач-эпидемиолог Мангистауского областного центра по профилактике ВИЧ/СПИД.

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Из 31 больного 12 - это молодежь в возрасте от 20 до 29 лет.

"По итогам шести месяцев 2023 года число больных ВИЧ-инфекцией составляло 37 человек. Из них 10 - в возрасте от 20 до 29 лет. В этом году показатели снизились до 31 и 10 соответственно. То есть, в 2024 году по сравнению с 2023 годом количесвто больных снизилось на шесть случаев, а в возрасте от 20 до 29 лет - на два факта", - прокомментировал Карим Кулбергенулы.

Специалистами центра профилактическими мерами охвачено 61 учреждение с участием 3 207 человек.

По словам врача-эпидемиолога, ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Казакстане относительно стабильная, но напряженная. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в последние годы - половой гетеросексуальный.