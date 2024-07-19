Лучший двор: семейная пара из Актау создала небольшой сад возле дома

В саду растут яблони и груши, акация и клен. Рядом с домом также высажены различные цветы, среди которых венгерская сирень, петуния, сирийский гибискус и розы. Житель Актау Нурболат Кудусов считает, что озеленение – это вклад в чистоту и красоту города.

Раньше 3-й микрорайон не имел зеленых насаждений возле дома 18. Мы с супругой решили создать небольшой сад для озеленения двора. По приезду с работы сразу приступаем к уходу за садом: рыхлим почву, пропалываем сорняки и ежедневно очищаем территорию от мусора. Зеленые насаждения поливаем методом капельного орошения, удобряем деревья и цветы, а также проводим работы по борьбе с вредителями. Я считаю, что это наш вклад в чистоту и красоту города. Нам приятно видеть, что у нас во дворе красивые зеленые насаждения и цветы, - сказал житель Актау Нурболат Кудусов.