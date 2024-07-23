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23.07.2024, 09:25

Возможности Бейнеуского терминала презентованы Афганистану, Туркменистану, Узбекистану

Новости Актау 0 0

Вице-премьер Серик Жумангарин совместно с делегациями Афганистана, Туркменистана и Узбекистана посетили Бейнеуский зерновой терминал, где ознакомились с его состоянием и возможностями. Об этом сообщает Центр общественных клммуникаций Мангистауской области.

 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Бейнеуский терминал площадью 26 га находится на территории Мангистауской области, имеет прямой выход к казахстанско-туркменской границе. Это перспективный логистический хаб, имеющий 8 км железнодорожных путей и собственный подвижной состав. Мощности терминала позволяют единовременно хранить 100 тыс. тонн зерна, принимать в день до 500 вагонов зерна, отправлять до 2 млн тонн зерна в год в упакованном виде и зерновозах. В перспективе мощности терминала будут расширяться.

Также на терминале есть мельничный комплекс, позволяющий производить 320 тонн муки и 80 тонн отрубей в сутки. Сейчас идет процесс модернизации оборудования, после которой будут запущены в строй две линии производства муки общей мощностью 400 тонн в сутки. Налажено производство комбикормов на 80 тонн в сутки. После модернизации мощность будет увеличена до 240 тонн ежесуточно.

В этот же день афганские представители обсудили возможности поставок зерна через терминал с главой Продкорпорации и руководством Бейнеуского терминала. Рассматривается возможность организации ключевого и стабильного маршрута поставок казахстанской пшеницы через Бейнеуский терминал в Афганистан и Пакистан, для чего потребуется строительство дополнительных складских помещений на приграничных территориях и налаживание логистики через территорию Туркменистана. Теперь заинтересованные стороны будут прорабатывать детали создания нового экспортного маршрута поставок казахстанского зерна.

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