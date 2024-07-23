Возможности Бейнеуского терминала презентованы Афганистану, Туркменистану, Узбекистану

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Бейнеуский терминал площадью 26 га находится на территории Мангистауской области, имеет прямой выход к казахстанско-туркменской границе. Это перспективный логистический хаб, имеющий 8 км железнодорожных путей и собственный подвижной состав. Мощности терминала позволяют единовременно хранить 100 тыс. тонн зерна, принимать в день до 500 вагонов зерна, отправлять до 2 млн тонн зерна в год в упакованном виде и зерновозах. В перспективе мощности терминала будут расширяться.



Также на терминале есть мельничный комплекс, позволяющий производить 320 тонн муки и 80 тонн отрубей в сутки. Сейчас идет процесс модернизации оборудования, после которой будут запущены в строй две линии производства муки общей мощностью 400 тонн в сутки. Налажено производство комбикормов на 80 тонн в сутки. После модернизации мощность будет увеличена до 240 тонн ежесуточно.



В этот же день афганские представители обсудили возможности поставок зерна через терминал с главой Продкорпорации и руководством Бейнеуского терминала. Рассматривается возможность организации ключевого и стабильного маршрута поставок казахстанской пшеницы через Бейнеуский терминал в Афганистан и Пакистан, для чего потребуется строительство дополнительных складских помещений на приграничных территориях и налаживание логистики через территорию Туркменистана. Теперь заинтересованные стороны будут прорабатывать детали создания нового экспортного маршрута поставок казахстанского зерна.