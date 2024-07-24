В очередь за водой в Мангистау собираются до 180 человек

Жители Мангистауской области прислали в редакцию lada.kz видео со списком очередности на приобретение воды в поселке Батыр. По словам людей, для них это уже привычная повседневность.

фото с сайта imghub.ru

Записаться в очередь желательно ранним утром, тогда есть небольшой шанс получить воду в ближайшие сутки. Количество людей в списках, говорят батыровцы, достигает 180 человек.

Напомним, большинство жителей Мунайлинского района получают воду по талонам из водовозок. Водопровод в этих населенных пунктах есть, однако в летний период давления в трубах катастрофически не хватает, в связи с чем и возникает потребность в подвозе воды автотранспортом.

Собрания жильцов из-за проблем с водой происходили из года в год. Людям регулярно обещали, что ситуация вот-вот наладится.

Редакция ожидает разъясненний по сложившейся ситуации от администрации Мунайлинского района.