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23.07.2024, 20:18

В очередь за водой в Мангистау собираются до 180 человек

Новости Актау 0 0 Наталья Вронская

Жители Мангистауской области прислали в редакцию lada.kz видео со списком очередности на приобретение воды в поселке Батыр. По словам людей, для них это уже привычная повседневность.

 

фото с сайта imghub.ru
фото с сайта imghub.ru

Записаться в очередь желательно ранним утром, тогда есть небольшой шанс получить воду в ближайшие сутки. Количество людей в списках, говорят батыровцы, достигает 180 человек.

Напомним, большинство жителей Мунайлинского района получают воду по талонам из водовозок. Водопровод в этих населенных пунктах есть, однако в летний период давления в трубах катастрофически не хватает, в связи с чем и возникает потребность в подвозе воды автотранспортом. 

Собрания жильцов из-за проблем с водой происходили из года в год. Людям регулярно обещали, что ситуация вот-вот наладится.

Редакция ожидает разъясненний по сложившейся ситуации от администрации Мунайлинского района.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
bigmuzzya
bigmuzzya
Ну на Атамекене такая же ерунда. Неделю назад заказал воду по талонам- привезут 5 августа. Из водопровода вода не идёт совсем последние три недели. Частники гнут по 15 косых за 6 кубов
23.07.2024, 16:47
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