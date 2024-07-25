Мангистау оказался в лидерах смертельной статистики по утонувшим детям

По информации официального представителя МЧС РК Динары Нургалиевой, в стране запущена недельная акция «Берегите детей на воде». Ее цель - предотвращение несчастных случаев и гибели несовершеннолетних граждан.

«В Казахстане за последние 10 лет водной стихией унесены жизни 2 240 человек, включая 701 ребёнка. В этом году с начала купального сезона были усилены меры безопасности на водоёмах страны. Спасателями Казахстана было спасено 160 человек, из них 44 ребенка. Однако, с начала лета утонули 93 человека, из них 35 детей. Факты гибели детей чаще всего регистрируются в Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях и области Абай. Основные причины: купание в запрещенных местах, оставление детей без присмотра, переоценка сил и неумение плавать», - рассказала Динара Нургалиева.