Какая погода ожидает жителей Мангистау на выходных

Дождливые выходные прогнозируют синоптики ГРП «Казгидромет» в Мангистауской области. Погода без осадков ожидается только в Актау и то, за исключением воскресенья.

фото с сайта gagaru.club

Прогноз погоды на выходные предоставили специалисты местного филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства Экологии и природных ресурсов РК по Мангистауской области. По их сведениям, в ближайшие три дня в регионе ожидаются осадки, средняя температура воздуха днем 33 градуса тепла.

Так, в пятницу, 26 июля, по области на севере, востоке области дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-23, днем 28-33, на юге области 36 тепла.

В Актау завтра переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 28-30 тепла.

В субботу, 27 июля, на западе, в центре области дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 9-14, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 16-21, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

В Актау переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 26-28 тепла.

В воскресенье, 28 июля, на западе, в центре области дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 9-14, на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 14-19, днем 25-30, на юге области 33 тепла.

В Актау в воскресенье переменная облачность, временами дождь и гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 26-28 тепла.