18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.83
515.38
5.5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
29.07.2024, 19:58

Советы специалиста: как решить возникшую проблему при получении государственных услуг

Новости Актау 0 0

Жительница Мангистауской области обратилась через бот-платформу "EgovKzBot2. 0" и добилась положительного результата. Об этом рассказала главный специалист департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области Нұрболғанова Нұрғаным Айтбайқызы.

 

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В настоящее время услугополучателям достаточно обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0", что существенно облегчает взаимосвязь с уполномоченным органам по вопросам, возникающим при получении государственных услуг. Данный бот предназначен для оценки качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Также у граждан есть возможность внести предложения по снижению бюрократии и упрощению бизнес-процессов государственных услуг.

Кроме того, в случае возникновения каких-либо препятствий при получении государственных услуг, есть возможность решить это через Telegram-бот «EgovKzBot2.0.».

К примеру, получателю услуги достаточно отправить в Telegram-бот «EgovKzBot2.0.» свой вопрос либо жалобу путем ввода данных соответствующего учреждения-услугодателя.

Департаментом рассматриваются жалобы, поступившие через данный бот, осуществляется обратная связь с получателями услуг. А в случае нарушения прав, принимаются оперативные меры по их восстановлению.

В частности, гражданину И. поступило сообщение о готовности документа из колл-центра 1414 по оказанию услуг оформления удостоверений личности граждан РК. Однако при посещении филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области выяснилось, что удостоверения личности не было для получения. В целях восстановления нарушенных прав и обратной связи с услугополучателем департаментом проведена необходимая работа совместно с филиалом НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Мангистауской области.

В результате изучения всех обстоятельств было установлено, что документ не был направлен специалистами Управления миграции департамента полиции Мангистауской области в Мангистауский областной филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Мангистауской области. В результате проведенных работ департаментом права услугополучателя были восстановлены, удостоверение личности было вручено услугополучателю.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области будут продолжена работа по данному направлению.

 Напоминаем, если вы столкнулись с какими-либо препятствиями или нарушениями прав при получении государственных услуг, вы можете обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0." или в департамент Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В зону СВО отправились 10 тысяч получивших российский паспорт мигрантовНовости Мира
27.06.2024, 12:40 0
Побывавшая в Европе туристка описала поездку фразой «в России в разы лучше»Новости Мира
24.06.2024, 07:59 0
Муж и жена выиграли рекордные 74 миллиарда рублей в лотереюНовости Мира
14.06.2024, 16:25 0
Казахстанцы будут по-новому платить за водуНовости Казахстана
06.06.2024, 14:11 0
Генетическая мутация: ребенок с неопределенным полом родился в Тюменской областиНовости Мира
07.06.2024, 10:07 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…