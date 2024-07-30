Советы специалиста: как решить возникшую проблему при получении государственных услуг

Жительница Мангистауской области обратилась через бот-платформу "EgovKzBot2. 0" и добилась положительного результата. Об этом рассказала главный специалист департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области Нұрболғанова Нұрғаным Айтбайқызы.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

В настоящее время услугополучателям достаточно обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0", что существенно облегчает взаимосвязь с уполномоченным органам по вопросам, возникающим при получении государственных услуг. Данный бот предназначен для оценки качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Также у граждан есть возможность внести предложения по снижению бюрократии и упрощению бизнес-процессов государственных услуг.

Кроме того, в случае возникновения каких-либо препятствий при получении государственных услуг, есть возможность решить это через Telegram-бот «EgovKzBot2.0.».

К примеру, получателю услуги достаточно отправить в Telegram-бот «EgovKzBot2.0.» свой вопрос либо жалобу путем ввода данных соответствующего учреждения-услугодателя.

Департаментом рассматриваются жалобы, поступившие через данный бот, осуществляется обратная связь с получателями услуг. А в случае нарушения прав, принимаются оперативные меры по их восстановлению.

В частности, гражданину И. поступило сообщение о готовности документа из колл-центра 1414 по оказанию услуг оформления удостоверений личности граждан РК. Однако при посещении филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области выяснилось, что удостоверения личности не было для получения. В целях восстановления нарушенных прав и обратной связи с услугополучателем департаментом проведена необходимая работа совместно с филиалом НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Мангистауской области.

В результате изучения всех обстоятельств было установлено, что документ не был направлен специалистами Управления миграции департамента полиции Мангистауской области в Мангистауский областной филиал НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Мангистауской области. В результате проведенных работ департаментом права услугополучателя были восстановлены, удостоверение личности было вручено услугополучателю.

Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области будут продолжена работа по данному направлению.

Напоминаем, если вы столкнулись с какими-либо препятствиями или нарушениями прав при получении государственных услуг, вы можете обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0." или в департамент Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.