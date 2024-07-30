Советы специалиста: как решить возникшую проблему при получении государственных услуг

Жительница Мангистауской области обратилась через бот-платформу "EgovKzBot2. 0" и добилась положительного результата. Об этом рассказала главный специалист департамента Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области Нұрболғанова Нұрғаным Айтбайқызы.
В настоящее время услугополучателям достаточно обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0", что существенно облегчает взаимосвязь с уполномоченным органам по вопросам, возникающим при получении государственных услуг. Данный бот предназначен для оценки качества оказания государственных услуг в режиме реального времени. Также у граждан есть возможность внести предложения по снижению бюрократии и упрощению бизнес-процессов государственных услуг.
Кроме того, в случае возникновения каких-либо препятствий при получении государственных услуг, есть возможность решить это через Telegram-бот «EgovKzBot2.0.».
К примеру, получателю услуги достаточно отправить в Telegram-бот «EgovKzBot2.0.» свой вопрос либо жалобу путем ввода данных соответствующего учреждения-услугодателя.
Департаментом Агентства РК по делам государственной службы по Мангистауской области будут продолжена работа по данному направлению.
Напоминаем, если вы столкнулись с какими-либо препятствиями или нарушениями прав при получении государственных услуг, вы можете обратиться через бот-платформу Telegram "EgovKzBot2.0." или в департамент Агентства по делам государственной службы по Мангистауской области.
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