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30.07.2024, 11:32

Надолго ли в Актау отключили техническую воду

Новости Актау 0 0 Наталья Вронская

В областном центре из-за ремонтных работ отключили техническую воду, сообщает ТОО «МАЭК».

 

фото с сайта i3vestno.ru
фото с сайта i3vestno.ru

Для проведения ремонтных работ, связанных с устранением образовавшихся дефектов на трубопроводе технической воды ЦУВС-1 - ЦУВС-3, с 00.00 до 20.00 часов 31 июля будет прекращена подача технической воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города.

Справка

Город у Каспия с уникальной системой получения питьевой воды в отличие от большинства других населенных пунктов обладает сразу тремя видами живительной влаги из трех разных труб: питьевая, техническая и горячая. Предполагалось, что, так как производство питьевой воды сложно и затратно, то жители будут пользоваться технической (очищенной, но непригодной для питья, прим. автора) в ванных и туалетных комнатах. Однако многие жители с течением времени отключили техническую воду, и подключили для смыва унитаза и купания - питьевую. Свое решение обосновали тем, что техвода слишком грязная и от нее сильно ржавеет сантехника. Массовое переключение также сказалось на дефиците питьевой воды.

Тем не менее в Актау остаются жители, использующие техническую воду. В связи с постоянными перебоями находятся и желающие подключть опять этот вид воды, поскольку отключение технической происходит реже. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Coffee
Coffee
А как насчёт новых микрорайонов, в которых вообще не закладывают техническую воду? Почему об этом никто не пишет?
30.07.2024, 09:13
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