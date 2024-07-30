Надолго ли в Актау отключили техническую воду

фото с сайта i3vestno.ru

Для проведения ремонтных работ, связанных с устранением образовавшихся дефектов на трубопроводе технической воды ЦУВС-1 - ЦУВС-3, с 00.00 до 20.00 часов 31 июля будет прекращена подача технической воды с ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зоны города.

Справка

Город у Каспия с уникальной системой получения питьевой воды в отличие от большинства других населенных пунктов обладает сразу тремя видами живительной влаги из трех разных труб: питьевая, техническая и горячая. Предполагалось, что, так как производство питьевой воды сложно и затратно, то жители будут пользоваться технической (очищенной, но непригодной для питья, прим. автора) в ванных и туалетных комнатах. Однако многие жители с течением времени отключили техническую воду, и подключили для смыва унитаза и купания - питьевую. Свое решение обосновали тем, что техвода слишком грязная и от нее сильно ржавеет сантехника. Массовое переключение также сказалось на дефиците питьевой воды.

Тем не менее в Актау остаются жители, использующие техническую воду. В связи с постоянными перебоями находятся и желающие подключть опять этот вид воды, поскольку отключение технической происходит реже.