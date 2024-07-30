Стартовал республиканский турнир по самбо на Кубок Актау

Сегодня, 30 июля, в Актау состоялось открытие республиканского турнира по борьбе самбо среди юношей и девушек 2009-2010 и 2012-2013 годов рождения на Кубок Актау, сообщает Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

В церемонии открытия принял участие первый вице-президент федерации самбо РК Манарбек Бисекенов, пожелавший спортсменам удачи.

«Поздравляю всех с открытием сегодняшнего турнира! Хочу пожелать участникам, чтобы они прошли путь спортсменов, которые сейчас защищают честь страны на мировой арене. Пусть наши самбисты, победившие в соревнованиях, будут в числе тех, кто поднимет синий флаг на международном уровне», - сказал Манарбек Бисекенов.

В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 7 областей и 3 городов. Юноши 2009-2010 годов рождения будут соревноваться в 10 весовых категориях, девочки - в 9 весовых категориях, а юноши 2012-2013 годов рождения будут бороться в 8 весовых категориях, девочки - в 7 весовых категориях. Турнир будут судить 20 судей. Соревнования проходят в "Мангистау арене" и продляться 2 дня.

«Данный турнир проводится ежегодно. Для дальнейшего развития спорта в ближайшие годы планируется проведение соревнований на международном уровне. Наши спортсмены, которые займут сегодня места в соревновании, получат звание 1,2,3 разряда», - сказал руководитель областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас Батыр» Жомарт Кобланов.

В ходе турнира Манарбек Бисекенов наградил Жасулана Маршакулы и Нурбола Долшаева медалями казахстанской федерации спортивного и боевого самбо за значительный вклад в развитие самбо на международном уровне.