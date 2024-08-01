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01.08.2024, 10:18

СМИ: АО «КазАзот» вернет государству участок Мурынсор в Мангистауской области

Новости Актау 0 0 Александр Рыжих

Завод, находящиеся под контролем бизнесмена Бахаридина Аблазимова, вернет государству участок Мурынсор в Мангистауской области. Как оказалось, во владении участком, где компания занималась добычей углеводородов, нет выгоды. Об этом сообщается на Forbes.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

АО «КазАзот», как передает Forbes.kz, возвращает в собственность государства участок Мурынсор, расположенный в нашем регионе. Компания занималась здесь разведкой углеводородов, но меньше, чем через полтора года после подписания контракта с Министерством энергетики стало ясно, что это невыгодно.

Участок Мурынсор в Мангистауской области площадью 405,4 кв. километра, с глубиной до кристаллического фундамента выставили на электронные торги 23 декабря 2022 года. На торгах использовался метод на повышение: цена стартовала с 9,2 миллиона тенге, итоговый подписной бонус составил 22,4 миллиона тенге. К участникам аукциона предъявлялось требование: бурение двух скважин общей оценочной стоимостью четыре миллиона долларов США.

Контракт на недропользование (он предполагал и разведку, и добычу углеводородов на участке Мурынсор) «КазАзот» и Министерство энергетики РК подписали в феврале 2023 года. По условиям, срок разведки не должен был превышать шесть лет (девять лет на участке недр по сложным проектам).

В течение 2023 года компания изучала геологические материалы Мурынсора. Однако руководство завода пришло к выводу, что в связи с невыгодным расположением участка дальнейшие геологоразведочные работы потребовали бы существенных затрат.

АО «КазАзот» направило заявление в Минэнерго, и в июне 2024-го получило письмо-подтверждение о досрочном прекращении операций по недропользованию. Компания вернет весь участок разведки и добычи на участке Мурынсор. При этом, как указывается в отчетности, «КазАзот» списал активы, связанные с производственными затратами по контракту, почти на 22,8 миллиона тенге.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Вернет или продаст?
01.08.2024, 13:04
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