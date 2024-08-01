СМИ: АО «КазАзот» вернет государству участок Мурынсор в Мангистауской области

Завод, находящиеся под контролем бизнесмена Бахаридина Аблазимова, вернет государству участок Мурынсор в Мангистауской области. Как оказалось, во владении участком, где компания занималась добычей углеводородов, нет выгоды. Об этом сообщается на Forbes.kz.

Иллюстративное фото из архива lada.kz

АО «КазАзот», как передает Forbes.kz, возвращает в собственность государства участок Мурынсор, расположенный в нашем регионе. Компания занималась здесь разведкой углеводородов, но меньше, чем через полтора года после подписания контракта с Министерством энергетики стало ясно, что это невыгодно.

Участок Мурынсор в Мангистауской области площадью 405,4 кв. километра, с глубиной до кристаллического фундамента выставили на электронные торги 23 декабря 2022 года. На торгах использовался метод на повышение: цена стартовала с 9,2 миллиона тенге, итоговый подписной бонус составил 22,4 миллиона тенге. К участникам аукциона предъявлялось требование: бурение двух скважин общей оценочной стоимостью четыре миллиона долларов США.

Контракт на недропользование (он предполагал и разведку, и добычу углеводородов на участке Мурынсор) «КазАзот» и Министерство энергетики РК подписали в феврале 2023 года. По условиям, срок разведки не должен был превышать шесть лет (девять лет на участке недр по сложным проектам).

В течение 2023 года компания изучала геологические материалы Мурынсора. Однако руководство завода пришло к выводу, что в связи с невыгодным расположением участка дальнейшие геологоразведочные работы потребовали бы существенных затрат.

АО «КазАзот» направило заявление в Минэнерго, и в июне 2024-го получило письмо-подтверждение о досрочном прекращении операций по недропользованию. Компания вернет весь участок разведки и добычи на участке Мурынсор. При этом, как указывается в отчетности, «КазАзот» списал активы, связанные с производственными затратами по контракту, почти на 22,8 миллиона тенге.