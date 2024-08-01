Расписание рейсов изменено! В аэропорту Актау планируют ремонт взлетно-посадочной полосы

Ремонтные работы взлетно-посадочной полосы будут проводить в сентябре и октябре этого года. Об изменении регламента работы аэропорта станет известно после изменения расписания рейсов авиакомпаний. Об этом сообщили в Международном аэропорту Актау.

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В аэропорту Актау планируют провести капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Работы будут проходить в сентябре и октябре 2024 года.

- Аэропорт с 1 сентября по 29 сентября 2024 года, во вторник, четверг, пятницу и воскресенье будет работать круглосуточно. В понедельник, среду и субботу - с 21:00 до 09:00 по времени Актау. Ремонтные работы будут проводиться с 09:00 до 21:00 часов, - говорится в сообщении аэропорта.

Кроме того, с 30 сентября по 20 октября по вторникам и пятницам воздушная гавань также будет работать круглосуточно, в остальные дни - с 21:00 до 09:00 часов. Ремонтные работы будут проводиться с 09:00 до 21:00 часов.

В аэропорту отметили, что об изменении времени рейсов пассажиров уведомят авиакомпании.