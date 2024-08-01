На постоянный шум вентиляции пожаловались жители дома в Актау

Круглосуточный гул системы вентиляции здания у дома №15 в 11 микрорайоне возмутил жителей. Помимо этого, они отмечают, что вместо планируемого двухэтажного здания, которое обещал застройщик в 2016 году, стоит трехэтажное. В городском отделе архитектуры и градостроительства заявили, что с разрешительными документами у застройщика все в порядке, а шум вентиляции, после разъяснительной беседы, он пообещал устранить.

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В редакцию Lada.kz обратились жители домов №15 и №19 в 11 микрорайоне. Они жалуются на постоянный гул системы вентиляции близстоящего здания. По их словам, гул вентиляции перекрывает даже шум города в дневное время и такое продолжается даже ночью.

Это невозможно. Да, если закрыть окна – вполне себе, опять такие же – все зависит от шумоизоляции, но если они открыты – ты как на заводе, внутри цеха. «Мутное» здание, абсолютно неясно, для чего предназначенное. Изначально это мясной павильончик, который также неясно, откуда взялся, но, да ладно. В 2018 застройщик показал эскиз, где из этого магазинчика он планировал сделать двухэтажное здание с облагороженной территорией и детской площадкой. В итоге – это трехэтажное здание, да, с детской площадкой, а еще с забором непонятного назначения. За забором какие-то леса строительные, мусор и тому подобное. Более того, она в двух метрах от трансформаторной будки. Кто вообще выдал разрешение на строительство этого кирпичного «урода»?, – сетует один из жителей.

В ответ на запрос корреспондента касательно ситуации с этим зданием городской отдел архитектуры и градостроительства сообщил, что застройщиком было получено архитектурно-планировочное задание и согласован эскизный проект.

По вопросу наличия разрешающих документов на объект, расположенный в 11 микрорайоне с целевым назначением «для строительства и эксплуатации магазина, офиса», сообщаем, что разрешительные документы оформлены согласно приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», - пояснили в отделе архитектуры.

По поводу гула системного блока представителями отдела архитектуры была проведена беседа с владельцем объекта – он пообещал предусмотреть мероприятия по устранению шума вентиляции.

Напомним, жители 11 микрорайона Актау возмутились строительством двухэтажного здания у дома №8.