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02.08.2024, 12:02

Оплачиваем воду, которую не видим: жители Актау жалуются на возросшие суммы по ОДН

Новости Актау 0 0 Наталья Вронская

Жители областного центра возмущены сильно выросшими суммами за общедомовые нужды. Говорят, что с приходом летнего сезона оплата в квитанциях за «общую воду» составляет по несколько кубов. Причина - частые порывы и утечки, сообщают люди корреспондентам lada.kz. В КЖСА прокомментировали претензию горожан.

фото из архива Лады
фото из архива Лады

Три неприятных буквы ОДН появились в жировках актаусцев сравнительно недавно. Неучтенная, но потраченная вода, теперь делится на всех жителей дома также, как электроэнергия. Жителям и раньше не особо нравилось оплачивать счета людей, «колдующих» со счетчиками. Однако теперь, с приходом летнего сезона и частых прорывов труб, суммы в квитанциях заметно выросли.

«Этот ОДН нас в жировках стали приписывать все больше и больше. Трубы прорывают, много утекает воды. И все, что разлилось, раскидывают на жильцов домов. Куда обращаться? Есть ли отдел защиты прав потребителей. Разве люди виноваты в том, что у КЖСА гнилые трубы? Почему мы должны это оплачивать? В июне месяце 8 кубов плюсом приписали за общедомовые расходы из-за того, что в соседнем доме сильная утечка была, а мы на одной линии с ним. Они от фонаря на каждую квартиру рисуют по непонятной нам схеме. Как они делят, я не знаю. В РКЦ, говорят, бесполезно ходить разбираться», - ругаются жильцы.

В КЖСА лишь  развели руками. Говорят, что закон есть закон. Жители обязаны оплачивать всю «потребленную» воду, не вошедшую в показания счетчиков, вне зависимости, был ли прорыв или кто-то «умный» решил смухлевать с прибором.

«В соответствии п.16 Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов от 26 сентября 2011 года № 354 и п.3 Постановления акимата Мангистауской области от 24 марта 2016 года № 79, «…разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды». В случае, если эта разница отсутствует, начисление не выставляется», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Также в КЖСА уточнили, что разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды.

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Комментарии

4 комментарий(ев)
Кари
Кари
Сейчас с крана горячей воды идёт холодная и ржавая, иногда приходится пользоваться этой водой, оплачиваю как за горячую. Будет какой-то перерасчёт
02.08.2024, 10:51
Coffee
Coffee
Нам вообще во всём доме в прошлый месяц начислили каждой квартире ОДН в два раза больше потреблённой за месяц. Тоже 40 квартир в доме, мы в общем чате прикинули, так вышло около 400 кубов. Откуда такие цифры и почему в КЖСА не могут дать чёткий ответ, хотя бы предоставив показания внутридомового счётчика?
02.08.2024, 09:40
Галина63
Галина63
Подтверждаю, что тоже уже два месяца подряд начислили ОДН по питьевой воде по 2 куба в месяц, при том, что на самом деле по счетчику набежало 8 кубов. Получается это 25 % приписок. Куда это годится? У нас 40 квартир в доме, если с каждой квартиры по 2 куба поиметь, то это 80 кубов получается наш дом потратил на свои домовые нужды. А, могу я узнать что это за нужды? Дом помыли? Подвал затопили? Лезут ко мне в карман нагло и ничего не объясняя. Беспредел!!!
02.08.2024, 09:21
OpenSuser
OpenSuser
Да этот ОДН обычный развод населения, с квартиры в среднем в месяц около 10 кубов лишних рубят, посчитать по городу, то так то очень неплохо получается. Отличная тактика, вместо повышения тарифов на воду на 10-15%, через ОДН поимеем все 100%+
02.08.2024, 07:46
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