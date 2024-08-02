Оплачиваем воду, которую не видим: жители Актау жалуются на возросшие суммы по ОДН

Жители областного центра возмущены сильно выросшими суммами за общедомовые нужды. Говорят, что с приходом летнего сезона оплата в квитанциях за «общую воду» составляет по несколько кубов. Причина - частые порывы и утечки, сообщают люди корреспондентам lada.kz. В КЖСА прокомментировали претензию горожан.

фото из архива Лады

Три неприятных буквы ОДН появились в жировках актаусцев сравнительно недавно. Неучтенная, но потраченная вода, теперь делится на всех жителей дома также, как электроэнергия. Жителям и раньше не особо нравилось оплачивать счета людей, «колдующих» со счетчиками. Однако теперь, с приходом летнего сезона и частых прорывов труб, суммы в квитанциях заметно выросли.

«Этот ОДН нас в жировках стали приписывать все больше и больше. Трубы прорывают, много утекает воды. И все, что разлилось, раскидывают на жильцов домов. Куда обращаться? Есть ли отдел защиты прав потребителей. Разве люди виноваты в том, что у КЖСА гнилые трубы? Почему мы должны это оплачивать? В июне месяце 8 кубов плюсом приписали за общедомовые расходы из-за того, что в соседнем доме сильная утечка была, а мы на одной линии с ним. Они от фонаря на каждую квартиру рисуют по непонятной нам схеме. Как они делят, я не знаю. В РКЦ, говорят, бесполезно ходить разбираться», - ругаются жильцы.

В КЖСА лишь развели руками. Говорят, что закон есть закон. Жители обязаны оплачивать всю «потребленную» воду, не вошедшую в показания счетчиков, вне зависимости, был ли прорыв или кто-то «умный» решил смухлевать с прибором.

«В соответствии п.16 Методики расчета объемов предоставленных услуг водоснабжения и (или) водоотведения населенных пунктов от 26 сентября 2011 года № 354 и п.3 Постановления акимата Мангистауской области от 24 марта 2016 года № 79, «…разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды». В случае, если эта разница отсутствует, начисление не выставляется», - сообщили в пресс-службе предприятия.

Также в КЖСА уточнили, что разница между показаниями общедомового прибора учета и суммарным показанием индивидуальных приборов учета и объемов, рассчитанных по нормам потребления коммунальных услуг по водоснабжению, подлежит оплате собственниками квартир, встроенных и пристроенных нежилых помещений (участниками кондоминиума) пропорционально объемам потребленной воды.