Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению многолетних проблем в Мангистауской области

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Канат Бозумбаев посетил ряд ключевых инженерных и инфраструктурных объектов города Актау. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Вице-премьер ознакомился со строительством 2-й очереди КОС-2 с доведением мощности с 30 тыс. м3/сутки до 70 тыс. м3/сутки. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Затем Канат Бозумбаев проверил реконструкцию магистральных тепловых сетей города: в период с 2024 по 2026 годы акиматом планируется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода из 47 км.

Далее вице-премьер посетил опреснительный завод «Каспий», который обеспечивает водой потребителей Мунайлинского, Каракиянского, Тупкараганского районов. На сегодняшний день здесь ведутся работы по увеличению производительности питьевой воды с 20 тыс. до 40 тыс. м3/сутки. Пуско-наладочные работы завершатся до сентября этого года.

Следующим объектом посещения стала компания АО «КазАзот», где был презентован проект строительства нового аммиачно-карбамидного комплекса KazAzot Prime. Новый завод будет производить азотные удобрения, применяемые в сельском хозяйстве с созданием 700 постоянных рабочих мест.

Также вице-премьер посетил ТОО «МАЭК». Для снижения дефицита воды в регионе на территории предприятия планируется строительство опреснительных установок производительностью 24 тыс. м3/сутки.

По итогам посещения объектов Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития Мангистауской области. О проводимой работе отчитались прибывшие в область вице-министры национальной экономики, энергетики, строительства и промышленности, экологии и природных ресурсов. Всего по Мангистауской области запланировано 118 институциональных мер на 2024-2027 гг., охватывающих все сферы жизнеобеспечения. Это диверсификация экономики, развитие пищевой промышленности, 100%-ое обеспечение населения питьевой водой, снижение износа теплосетей, повышение охвата и качества интернета.

Отдельно вице-премьер остановился на экологических проблемах региона, поручив ускорить рекультивацию нарушенных земель стихийной свалки ТБО в г.Жанаозен, а также завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата».

Кроме этого, Канат Бозумбаев указал на низкое качество дорог в районах, в частности в г.Жанаозен и дал соответствующие поручения профильному министерству.

Особое внимание уделено социальной сфере: приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения области, строительство 18-квартирного жилья в г.Жанаозен, строительство колледжа на 600 мест с общежитием на 200 мест в Бейнеуском районе.

«Очень важный вопрос назрел в сфере образования. В этом году завершится строительство 13 школ, в следующем году сдадут еще 8. Необходимы кадры. В регионе наблюдается дефицит преподавателей и врачей. Подготовка необходимых для региона специалистов – это стратегический вопрос. Поручаю провести тщательный анализ и поработать в этом направлении с университетами. Нам необходимо поддерживать местную талантливую молодежь и детей – увеличить квоты на обучение в таких школах, как НИШ, РФМШ, Дарын и Білім-инновация лицей. Компания «Казмунайгаз» готова направить на обучение свыше 1000 таланливых детей в ведущие школы страны. А вопрос привлечения в регион врачей нужно решить предоставлением жилья», - сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер дал недельный срок на внесение дополнений в план срочных мер социально-экономического развития с учетом своего визита в Мангистаускую область.