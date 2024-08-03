18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
474.71
511.74
5.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
02.08.2024, 20:27

Канат Бозумбаев дал ряд поручений по решению многолетних проблем в Мангистауской области

Новости Актау 0 0

В ходе рабочей поездки в Мангистаускую область Канат Бозумбаев посетил ряд ключевых инженерных и инфраструктурных объектов города Актау. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау
Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций Мангистау

Вице-премьер ознакомился со строительством 2-й очереди КОС-2 с доведением мощности с 30 тыс. м3/сутки до 70 тыс. м3/сутки. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2025 году. Затем Канат Бозумбаев проверил реконструкцию магистральных тепловых сетей города: в период с 2024 по 2026 годы акиматом планируется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода из 47 км.

Далее вице-премьер посетил опреснительный завод «Каспий», который обеспечивает водой потребителей Мунайлинского, Каракиянского, Тупкараганского районов. На сегодняшний день здесь ведутся работы по увеличению производительности питьевой воды с 20 тыс. до 40 тыс. м3/сутки. Пуско-наладочные работы завершатся до сентября этого года. 

Следующим объектом посещения стала компания АО «КазАзот», где был презентован проект строительства нового аммиачно-карбамидного комплекса KazAzot Prime. Новый завод будет производить азотные удобрения, применяемые в сельском хозяйстве с созданием 700 постоянных рабочих мест. 

Также вице-премьер посетил ТОО «МАЭК». Для снижения дефицита воды в регионе на территории предприятия планируется строительство опреснительных установок производительностью 24 тыс. м3/сутки. 

По итогам посещения объектов Канат Бозумбаев провел совещание по разработке пакета срочных мер социально-экономического развития Мангистауской области. О проводимой работе отчитались прибывшие в область вице-министры национальной экономики, энергетики, строительства и промышленности, экологии и природных ресурсов. Всего по Мангистауской области запланировано 118 институциональных мер на 2024-2027 гг., охватывающих все сферы жизнеобеспечения. Это диверсификация экономики, развитие пищевой промышленности, 100%-ое обеспечение населения питьевой водой, снижение износа теплосетей, повышение охвата и качества интернета. 

Отдельно вице-премьер остановился на экологических проблемах региона, поручив ускорить рекультивацию нарушенных земель стихийной свалки ТБО в г.Жанаозен, а также завершить рекультивацию хвостохранилища «Кошкар-Ата».  

Кроме этого, Канат Бозумбаев указал на низкое качество дорог в районах, в частности в г.Жанаозен и дал соответствующие поручения профильному министерству. 

Особое внимание уделено социальной сфере: приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения области, строительство 18-квартирного жилья в г.Жанаозен, строительство колледжа на 600 мест с общежитием на 200 мест в Бейнеуском районе.

«Очень важный вопрос назрел в сфере образования. В этом году завершится строительство 13 школ, в следующем году сдадут еще 8. Необходимы кадры. В регионе наблюдается дефицит преподавателей и врачей. Подготовка необходимых для региона специалистов – это стратегический вопрос. Поручаю провести тщательный анализ и поработать в этом направлении с университетами. Нам необходимо поддерживать местную талантливую молодежь и детей – увеличить квоты на обучение в таких школах, как НИШ, РФМШ, Дарын и Білім-инновация лицей. Компания «Казмунайгаз» готова направить на обучение свыше 1000 таланливых детей в ведущие школы страны. А вопрос привлечения в регион врачей нужно решить предоставлением жилья», - сказал Канат Бозумбаев. 

Вице-премьер дал недельный срок на внесение дополнений в план срочных мер социально-экономического развития с учетом своего визита в Мангистаускую область.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…