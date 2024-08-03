Черепахи, осетрина и тюлень - «улов» пограничников на Каспии

Результаты борьбы с браконьерами в июле и сумму предотвращенного ущерба озвучила пресс-служба КНБ РК.

Фото с сайта kt.kz

Пограничной службой КНБ РК пресечено 39 фактов браконьерства в акватории Каспия.

В результате было изъято 27 плавательных средств, 16,2 километров сетей, 12 штук рыбы осетровых пород, 3 481 штук (9 723 кг) рыб частиковых видов, 82 водоплавающих черепахи, 12 водоплавающих птиц и одного тюленя.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 42,5 миллиона тенге.

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности.