Смертельный канал: как «спасают» нарушителей в Актау

Многие не перестают пренебрегать запретом купания на одном из самых опасных мест для отдыха - водосбросном канале ТОО «МАЭК», называемом в народе «Шора». Какие меры принимаются со стороны компетентных органов сегодня.

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Невзирая на многократные трагедии, на предупреждения спасателей, на таблички с надписями «Купаться запрещено», отдыхающие продолжают рисковать своими жизнями.

За это лето «Шора» забрала безвозвратно уже две жизни.

О мерах безопасности на данном участке рассказали в ДЧС и в департаменте полиции региона.

Как заявили в полиции, с открытия купального сезона на водоканале к административной ответственности по статье 364 КоАП РК за купание в запрещенном месте привлекли более 40 правонарушителей.

Стражи порядка регулярно проводят здесь рейды с профилактической целью, беседуют с отдыхающими.

В ДЧС же сообщили, что на ежедневной основе на месте дежурят сотрудники оперативно-спасательного отряда. Также, совместно с акиматом города, установлены знаки безопасности и билборды.

Напомним, 9 июня у едва не утонувшего в водоканале мужчины погиб сын. А 22 июня парень бросился спасать родственника на «Шоре» и утонул.

В прошлом же году тело утонувшего на «Шоре» спортсмена искали несколько дней.