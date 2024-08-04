Давление воды снизили в Актау

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На основании телефонограммы от ТОО «МАЭК» №28 от 4 августа сообщается, что в связи с внеплановыми ремонтными работами на ДОУ-9 будет снижено давление питьевой воды с ЦУВС-3 на нижнюю зону города (с 1 по 8 микрорайоны, 21, 22, 23, 25 микрорайоны) до 4 кгс/см², на верхнюю зону города (с 9 по 15 микрорайоны, 16 микрорайон - 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 44, 73 дома, 17 микрорайон - 1, 21 дома, 24, с 26 по 29 микрорайоны, Самал-1,2, Толқын-1,2) до 6 кгс/см² до 20:00.

Также давление будет понижено сегодня, 4 августа, с 22:00 до 06:00 следующего дня.

Жалоб со стороны горожан, как заверили в ГКП «КЖСА», в настоящее время не поступает.