Акимат дал указание обрезать трубопровод для полива в Актау

Жители нескольких домов во 2 микрорайоне теперь не могут поливать зеленые насаждения. Причину объяснили в коммунальной службе «Нуреке Сервис» 2 микрорайона.

Фото жителей дома №3 во 2 микрорайоне

Сантехник, проводивший обрезку трубопровода в подвале, по словам жильцов дома №3, сообщил им, что это указание акимата. Люди хотят выяснить, по какой причине их лишили полива. Деревья и другая растительность погибают.

В в коммунальной службе «Нуреке Сервис» корреспонденту Lada.kz ответили, что данная процедура проводится по указанию акимата в связи с нехваткой воды в городе. Они объяснили, что временно установлены заглушки в домах №3, №13, №15, №27, №32 и №60. Какое еще время люди не смогут пользоваться водой для полива, пока неизвестно.