График подачи давления воды на ближайшие 5 дней опубликовал МАЭК

В связи с возникшим дисбалансом между производством и отпуском питьевой воды из-за значительно увеличенного потребления будет снижено давление питьевой воды на нижнюю и верхнюю зоны города с 16.00 часов 7 августа до 08.00 часов 11 августа, сообщает пресс-служба ТОО «МАЭК».

фото с сайта pixabay.com

Гидравлический режим подачи питьевой воды на город:

Верхняя зона

с 07.00 - до 10.00 - 7 кг/см2

с 10.00 - до 18.00 - 5,5 кг/см2

с 18.00 - до 22.00 - 7 кг/см2

с 22.00 - до 24.00 - 5,5 кг/см2

с 24.00 - до 07.00 - 5,0 кг/см2

Нижняя зона

с 07.00 - до 10.00 - 5 кг/см2

с 10.00 - до 18.00 - 3,5кг/см2

с 18.00 - до 22.00 - 5 кг/см2

с 22.00 - до 24.00 - 3,5 кг/см2

с 24.00 - до 07.00 - 3 кг/см2

Справочно:

К верхней зоне города относятся микрорайоны: с 9 по 15, 24, с 26 по 29 мкр., Толқын-1,2, 29а мкр. В 16 микрорайоне под ограничение попадают следующие дома: №№ 11, 36, 36/1, 36/2, 39, 40, 41, 42, 44, 73. В 17 мкр. график коснется домов №№ 1, 20, 21.

Нижная зона Актау: с 1 по 8 мкр., с 21 по 23 мкр., 25 мкр.