Старый забор вернули на старое футбольное поле в Актау

Жители дома №22 в 26 микрорайоне пожаловались на работу сотрудников акимата. По их словам, вместо установки нового забора вокруг футбольного поля рабочие привезли старый. В городской администрации объяснили, что это сделано по просьбе самих жителей.

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В редакцию Lada.kz обратились жители 26 микрорайона. Они пожаловались, что футбольное поле, расположенное рядом с домом №22, местные власти собирались обновить, но вместо новых ограждений рабочие привезли старые.

Сетку убрали с нашего футбольного поля. Как рассказывали соседи, там должны были обновить покрытие поля, установить новый забор и рядом построить спортивную площадку, как на набережной. В итоге – рабочие просто устанавливают старый забор, ржавый, явно откуда-то со свалки привезенный. В чем был смысл заявлять о таких намерениях, если все равно все осталось по-прежнему?, – пожаловалась одна из жительниц микрорайона.

В городской администрации пояснили, что здесь планировалась постройка новой спортивной площадки (футбольного поля) на 450 квадратных метров.