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08.08.2024, 18:11

Старый забор вернули на старое футбольное поле в Актау

Новости Актау 0 0 Александр Рыжих

Жители дома №22 в 26 микрорайоне пожаловались на работу сотрудников акимата. По их словам, вместо установки нового забора вокруг футбольного поля рабочие привезли старый. В городской администрации объяснили, что это сделано по просьбе самих жителей.

Фото пользователей Сети
Фото пользователей Сети

В редакцию Lada.kz обратились жители 26 микрорайона. Они пожаловались, что футбольное поле, расположенное рядом с домом №22, местные власти собирались обновить, но вместо новых ограждений рабочие привезли старые.

Сетку убрали с нашего футбольного поля. Как рассказывали соседи, там должны были обновить покрытие поля, установить новый забор и рядом построить спортивную площадку, как на набережной. В итоге –  рабочие просто устанавливают старый забор, ржавый, явно откуда-то со свалки привезенный. В чем был смысл заявлять о таких намерениях, если все равно все осталось по-прежнему?, – пожаловалась одна из жительниц микрорайона.

В городской администрации пояснили, что здесь планировалась постройка новой спортивной площадки (футбольного поля) на 450 квадратных метров.

 Жители данных домов были против постройки новой площадки. Новое футбольное поле было бы меньшего размера, из-за этого жители и отказались. Мы решили вернуть старые ограждения и после их установки мы их просто покрасим, так сказать, немного обновим. Помимо этого, будет нанесена разметка на футбольное поле, - пояснили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
А ЧЁ, так можно было???((((
08.08.2024, 16:45
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Тут Остапа осенило... - по просьбе жителей, что бы всё было как новое нужно вернуть старое, но подкрасить...
08.08.2024, 16:15
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