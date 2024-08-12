В преддверии нового учебного года в микрорайоне «Шыгыс-1» города Актау откроет свои двери новая интеллектуальная школа с казахским и русским языками обучения. Сейчас ведутся отделочные работы внутри и снаружи здания, а школьное оборудование уже доставлено.

Новая интеллектуальная школа “IQ intellectual school” открывает свои двери в Актау

Возведение объекта образования ведет за счет собственных средств предприниматель Гулжихан Жакаева.

Моя задача была построить современную школу, соответствующую всем требованиям ГОСТ, строительным, санитарным и образовательным нормам. Это будет полностью компьютеризированная и комфортная «Школа будущего». В первую очередь мы уделяем внимание безопасности детей. Поэтому мы устанавливаем пропускную систему, камеры видеонаблюдения во всех кабинетах, для удобства родителей мы обеспечиваем развозку детей. Вторая наша задача – создать комфортные условия для получения знаний. Так как школа предназначена для обучения детей с 1-го по 4-ый классы, мы разработали дизайн, который будет их стимулировать с радостью и энтузиазмом учиться, у школы даже будет свой фонтан, который подарит детям радость и расслабление, - говорит Гулжихан Жакаева.

Стоит отметить, что коллектив новой школы состоит не просто из преподавателей, а наставников, которые помогут каждому ребенку раскрыть свой потенциал и найти свой путь. Это профессионалы своего дела со стажем преподавания более 30 лет.

Позаботилась предприниматель и о физическом развитии детей. Здесь есть два открытых спортивных зала и один закрытого типа. В спортивных секциях детей будут обучать профессиональные тренеры футбольного клуба «Каспий» и федерации каратэ. Если с утра дети будут постигать азы образования, то после обеда их ждут в кружках и секциях.

Для развития мелкой моторики мы приобрели гончарное оборудование в мастерскую. Дети смогут выбрать себе по душе занятие. Есть кружки «ИЗО», «Актерское мастерство», «Хореография», «Шахматы» и «Домбра». И, конечно же, робототехника и программирование, причем, мы уже приобрели 3D-принтеры. Хочу подчеркнуть, что в каждом кабинете установлены комфортные парты и интерактивные доски. Кроме того, в нашей школе ребята с 1 класса будут углубленно изучать английский язык, а при желании можно будет посещать разговорный клуб, куда мы в качестве педагога пригласили носителя языка с международным сертификатом, уроженца Нидерландов, - рассказала предприниматель.

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Интеллектуальная школа “IQ intellectual school ” полностью предоставит детям все условия для личностного развития. Им будут доступны самые передовые технологии, интерактивные методы обучения и уникальные образовательные программы, чтобы сделать процесс обучения интересным и увлекательным.

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Как отметила Гулжихан Жакаева, набор ведется в 1-4 классы с казахским и русским языком обучения.⠀

Ждем всех желающих в Новую IQ интеллектуальную Школу Будущего!

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Контактная информация:

Гайыпбаева Куляш Курманбаевна, номер телефона +7 (707) 512-60-10

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