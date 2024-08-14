Пятна на Каспии: экологи Мангистау не нашли видимых следов загрязнения

Жители области прислали в редакцию lada.kz видео, на котором запечатлели черную пену и маслянистые пятна. В департаменте экологии проверили информации.

стоп кадр из видео

По данным источника, видео снято недалеко от поселка Курык.

«Мыс Песчаный, в воде черная пленка масляная. Прям видно хорошо ее на камере», - говорит голос за кадром.

Редакция обратилась за комментарием в департамент эколологии по Мангистауской области. Там сообщили, что выезжали в данную местность.

«Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 12 августа с 14:00 до 17:00 провели обследование на побережье в районе мыс Песчасный. В результате изысканий маслянистой пленки с берега моря не наблюдалось. Проба воды была взята в направлении мониторинга», - рассказали в департаменте.

По информации экологов, результаты проб воды будут опубликованы позже.