В Мангистау будут штрафовать за выброшенный мимо урны мусор

В Бускудуке нарушители правил благоустройства будут подвергаться штрафу, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото ЦОК Мангистауской области

В Мунайлинском районе в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» вопрос уборки территории от мусора находится под пристальным контролем акимата и сотрудников полиции. В селе Бускудук жители, не выбрасывающие мусор в специально отведенные для этого места, будут привлекаться к административной ответственности и платить штрафы.

В настоящее время сотрудниками сельского акимата совместно с общественными активистами проводят фото- и видеосъемку, мониторинг индивидуальных жилых домов и съемных квартир.

В соответствии со статьей 505 Закона «Об административных правонарушениях», за нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также объектов инфраструктуры городов и населенных пунктов, уничтожения и повреждения зеленых насаждений, последует: при первом случае - предупреждение или штраф в размере 20 МРП (73 800 тенге); при повторном нарушении налагается штраф в размере 30 МРП (110 700 тенге).

В соответствии со статьей 434-2 Закона «Об административных правонарушениях» при загрязнении мест общего пользования: штраф в размере 5 МРП (18 450 тенге); при повторном нарушении – в размере 10 МРП (36 900 тенге).