18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
478.57
526.91
5.4
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.08.2024, 16:47

К отопительному сезону готов? В акимате Актау обсудили «больную» тему

Новости Актау 0 0 Наталья Вронская

В акимате Актау под председательством главы города состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. На совещании обсудили вопросы модернизации магистральных инженерных сетей и установки автоматизированных узлов теплоуправления в жилых домах, сообщает пресс-служба администрации города.

фото автора
фото автора

Директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев доложил о проводимых работах по реконструкции магистральных инженерных сетей. Спикер отметил, что половина масштабной работы завершена.

«На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Ведется монтаж нового трубопровода. Новые трубы диаметром 820 мм поступили полностью. На нашей базе находится 7 км новых труб диаметром 720 мм. Из оставшихся труб диаметром 530 мм в город доставлено 6,2 км. Ожидаются новые трубопроводы. Принимаем партиями. Все необходимые материалы прибудут в город 10-15 сентября. А технологические работы будут завершены 30 сентября, - сказал директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

Аким города поручил ответственной подрядной компании ускорить работы до начала отопительного сезона.

«Необходимо усилить подготовку к отопительному сезону. Мы должны обеспечить жителей города качественным теплом. Все мы несем ответственность за этот вопрос. Организуйте работу и примите соответствующие меры. Приближается новый учебный год. Остро стоит вопрос обеспечения социальных объектов горячей водой и теплом. Поэтому контролируйте и усиливайте работу бригад. Обеспечить своевременную поставку новых трубопроводов в город с необходимыми деталями», - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Также на совещании были обсуждены вопросы установки автоматизированных узлов теплоуправления в жилых домах. В настоящее время в жилых домах города установлено 80 автоматизированных узлов управления теплом. Эта работа продолжается. Аким города поручил представителю ответственной подрядной компании ускорить работы и завершить их к отопительному сезону.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Самый влиятельный род в Казахстане: Кто правит в трех жузах?Новости Казахстана
06.07.2024, 12:38 0
Слова Димаша Кудайбергена вызвали скандал на музыкальном конкурсе в КитаеНовости Казахстана
28.07.2024, 10:50 0
Назарбаева лишили еще одного статусаНовости Казахстана
24.07.2024, 17:55 0
«Отбасы банк» хочет привлечь к ответственности тех, кто использовал пенсионные выплаты на лечение зубов не по назначениюНовости Казахстана
25.07.2024, 19:27 0
«Масимов не уйгур»: семейный врач экс-главы КНБ рассказала о его национальностиНовости Казахстана
23.07.2024, 10:25 0

Последние комментарии

< >
Министерство сделало заявление об утильсборе
tim77712 → Так может всё называть своими именами и судя по рассказанному этот сбор явно не должен называться утилем?
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Yevgeniy 24 → Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор Ответ кроется здесь.
Попавшийся пьяным за рулём чиновник из Мангистау пытался уйти от ответственности
glu-info → Ворон ворону глаз не выклюет.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Aqtau_2023 → "судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону" Это ответ для лохов.
Почему пойманному в Актау на наркосбыте сыну полковника полиции вынесли оправдательный приговор
Argallo → "Однако, согласно конституционному закону, судьи при отправлении правосудия независимы и подчиняются только конституции и закону. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосуди…