К отопительному сезону готов? В акимате Актау обсудили «больную» тему

В акимате Актау под председательством главы города состоялось заседание штаба по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону. На совещании обсудили вопросы модернизации магистральных инженерных сетей и установки автоматизированных узлов теплоуправления в жилых домах, сообщает пресс-служба администрации города.

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Директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев доложил о проводимых работах по реконструкции магистральных инженерных сетей. Спикер отметил, что половина масштабной работы завершена.

«На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Ведется монтаж нового трубопровода. Новые трубы диаметром 820 мм поступили полностью. На нашей базе находится 7 км новых труб диаметром 720 мм. Из оставшихся труб диаметром 530 мм в город доставлено 6,2 км. Ожидаются новые трубопроводы. Принимаем партиями. Все необходимые материалы прибудут в город 10-15 сентября. А технологические работы будут завершены 30 сентября, - сказал директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

Аким города поручил ответственной подрядной компании ускорить работы до начала отопительного сезона.

«Необходимо усилить подготовку к отопительному сезону. Мы должны обеспечить жителей города качественным теплом. Все мы несем ответственность за этот вопрос. Организуйте работу и примите соответствующие меры. Приближается новый учебный год. Остро стоит вопрос обеспечения социальных объектов горячей водой и теплом. Поэтому контролируйте и усиливайте работу бригад. Обеспечить своевременную поставку новых трубопроводов в город с необходимыми деталями», - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Также на совещании были обсуждены вопросы установки автоматизированных узлов теплоуправления в жилых домах. В настоящее время в жилых домах города установлено 80 автоматизированных узлов управления теплом. Эта работа продолжается. Аким города поручил представителю ответственной подрядной компании ускорить работы и завершить их к отопительному сезону.