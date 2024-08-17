Опреснительный завод пластовой воды на месторождении Каражанбас вышел на проектную мощность — 17 тысяч кубометров в сутки.

Опреснительный завод пластовой воды на Каражанбасе вышел на полную мощность

16 июля 2024 года Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов посетил с рабочей поездкой месторождение Каражанбас и ознакомился с работой предприятия.

Вода, добываемая вместе с нефтью из пластов, после опреснения будет использоваться на месторождении в технических целях для производства пара. С момента запуска в тестовом режиме до сегодняшнего дня на заводе было опреснено более 6,4 млн кубометров воды.

Проект имеет особую социальную значимость. Если до запуска завода уровень потребления волжской воды АО «Каражанбасмунай» составлял в среднем 21 тысячу кубометров в сутки, то сейчас этот показатель снизился до 5 тысяч кубометров.

Это, в свою очередь, позволило высвободить значительный объем воды, поступающей по магистральному трубопроводу Астрахань-Мангышлак, для нужд населения региона.

Кроме того, очистка пластовой воды на нефтяном месторождении оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. В настоящее время это крупнейший проект подобного рода на нефтяном месторождении в Казахстане.

Справочная информация:

Очищение пластовой (подземной) воды осуществляется через отстойники и блока флотации, далее очистка производится с помощью фильтров средней и тонкой очистки, блока ультрафильтрации, а потом и через блок обратного осмоса. Площадь объекта составляет 36 тысяч кв. м, мощность продукции — 17 тысяч кубометров в сутки (такой объем очищенной воды получается при переработке пластовой воды объемом 42,5 тысячи кубометров в сутки).

Дамир Курамшин