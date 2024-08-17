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17.08.2024, 09:15

Опреснительный завод пластовой воды на Каражанбасе вышел на полную мощность

Новости Актау 0 6

Опреснительный завод пластовой воды на месторождении Каражанбас вышел на проектную мощность — 17 тысяч кубометров в сутки. 

Опреснительный завод пластовой воды на Каражанбасе вышел на полную мощность
Опреснительный завод пластовой воды на Каражанбасе вышел на полную мощность

16 июля 2024 года Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Асхат Хасенов посетил с рабочей поездкой месторождение Каражанбас и ознакомился с работой предприятия.

Вода, добываемая вместе с нефтью из пластов, после опреснения будет использоваться на месторождении в технических целях для производства пара. С момента запуска в тестовом режиме до сегодняшнего дня на заводе было опреснено более 6,4 млн кубометров воды.

Проект имеет особую социальную значимость. Если до запуска завода уровень потребления волжской воды АО «Каражанбасмунай» составлял в среднем 21 тысячу кубометров в сутки, то сейчас этот показатель снизился до 5 тысяч кубометров.

Это, в свою очередь, позволило высвободить значительный объем воды, поступающей по магистральному трубопроводу Астрахань-Мангышлак, для нужд населения региона.

Кроме того, очистка пластовой воды на нефтяном месторождении оказывает благоприятное воздействие на окружающую среду. В настоящее время это крупнейший проект подобного рода на нефтяном месторождении в Казахстане.

Справочная информация:

Очищение пластовой (подземной) воды осуществляется через отстойники и блока флотации, далее очистка производится с помощью фильтров средней и тонкой очистки, блока ультрафильтрации, а потом и через блок обратного осмоса. Площадь объекта составляет 36 тысяч кв. м, мощность продукции — 17 тысяч кубометров в сутки (такой объем очищенной воды получается при переработке пластовой воды объемом 42,5 тысячи кубометров в сутки).

Дамир Курамшин

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
блока флотации. Или, всё-таки БЛОКИ?
17.08.2024, 19:59
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