Подрядчик получил штраф и привел в порядок автомобильные трассы в Мангистау

Сотрудниками отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции ДП Мангистауской области в результате проведенных проверок на автодорогах областного значения «Бекет Ата – 97 км», «Кендерли», «Тасболат – 11 км», «Кызылтай-Сайотес» выявлен ряд нарушений.
Подрядчику, ответственному за данные трассы, были направлены письменные предписания. Однако обратной связи по проводимой работе со стороны учреждения не было.
Подрядное учреждение, допустившее нарушение, привлечено к административной ответственности и постановлением суда оштрафовано на сумму 738 тыс. 400 тенге. В настоящее время на проезжей части дороги устранены ямы и поперечные разрывы полотна, заменены тридцать четыре дорожных знака.
Кроме того, установлены 44 новых дорожных знака, 3 стробоскопа и 24 катафота. Также обновлено 335 километров дорожных знаков.
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