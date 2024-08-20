Подрядчик получил штраф и привел в порядок автомобильные трассы в Мангистау

Сотрудниками отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции ДП Мангистауской области в результате проведенных проверок на автодорогах областного значения «Бекет Ата – 97 км», «Кендерли», «Тасболат – 11 км», «Кызылтай-Сайотес» выявлен ряд нарушений.

фото ДП Мангистауской области

Подрядчику, ответственному за данные трассы, были направлены письменные предписания. Однако обратной связи по проводимой работе со стороны учреждения не было.

Подрядное учреждение, допустившее нарушение, привлечено к административной ответственности и постановлением суда оштрафовано на сумму 738 тыс. 400 тенге. В настоящее время на проезжей части дороги устранены ямы и поперечные разрывы полотна, заменены тридцать четыре дорожных знака.

Кроме того, установлены 44 новых дорожных знака, 3 стробоскопа и 24 катафота. Также обновлено 335 километров дорожных знаков.