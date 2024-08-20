«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау

В социальных сетях обратили внимание на атмосферный ролик казахстанца, который он снял в Актау, сообщает Tengri Travel.
Нуркен Тажибай опубликовал на своей странице в Instagram видео, привлекшее внимание аудитории. В своем посте он отметил красоту заката в Актау.
Под видео десятки комментариев, пользователи соцсети отметили, что автору удалось передать атмосферу Актау.
"Главное, чтоб проблем с водой не было", "Смотрю на ваши видео и влюбляюсь в Актау", "Волшебный закат", "Все бросаю и переезжаю", – написали люди в комментариях.
Нуркен Тажибай рассказал нам, что снимает он уже больше 20 лет, а с помощью дронов – около четырех лет.
"Решил снимать такие видео, чтобы показать наш город с разных ракурсов, привлечь внимание туристов и показать, что у нас лучшие закаты. В основном я путешествую на машине по стране и дальнему зарубежью, снимаю разный контент. Летать на дроне всегда затратно, за все время я разбил 6 штук", – отметил он.
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