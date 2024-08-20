«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау

В социальных сетях обратили внимание на атмосферный ролик казахстанца, который он снял в Актау, сообщает Tengri Travel.

стоп кадр из видео

Нуркен Тажибай опубликовал на своей странице в Instagram видео, привлекшее внимание аудитории. В своем посте он отметил красоту заката в Актау.

Под видео десятки комментариев, пользователи соцсети отметили, что автору удалось передать атмосферу Актау.

"Главное, чтоб проблем с водой не было", "Смотрю на ваши видео и влюбляюсь в Актау", "Волшебный закат", "Все бросаю и переезжаю", – написали люди в комментариях.

Нуркен Тажибай рассказал нам, что снимает он уже больше 20 лет, а с помощью дронов – около четырех лет.