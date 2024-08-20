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20.08.2024, 11:10

«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау

Новости Актау 0 1 608 Наталья Вронская

В социальных сетях обратили внимание на атмосферный ролик казахстанца, который он снял в Актау, сообщает Tengri Travel.

 

стоп кадр из видео
стоп кадр из видео

Нуркен Тажибай опубликовал на своей странице в Instagram видео, привлекшее внимание аудитории. В своем посте он отметил красоту заката в Актау.

Под видео десятки комментариев, пользователи соцсети отметили, что автору удалось передать атмосферу Актау.

"Главное, чтоб проблем с водой не было", "Смотрю на ваши видео и влюбляюсь в Актау", "Волшебный закат", "Все бросаю и переезжаю", – написали люди в комментариях.

Нуркен Тажибай рассказал нам, что снимает он уже больше 20 лет, а с помощью дронов – около четырех лет.

"Решил снимать такие видео, чтобы показать наш город с разных ракурсов, привлечь внимание туристов и показать, что у нас лучшие закаты. В основном я путешествую на машине по стране и дальнему зарубежью, снимаю разный контент. Летать на дроне всегда затратно, за все время я разбил 6 штук", – отметил он.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
20.08.2024, 10:27
Ingul
Ingul
Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?
20.08.2024, 08:36
fox1167
fox1167
"Все бросаю и переезжаю", – написали люди в комментариях. Меняю двушку в Актау на двушку в Астане! Ключ на ключ! )))))))))))
20.08.2024, 08:15
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