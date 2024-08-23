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23.08.2024, 10:38

Рейдерский захват или семейные разборки: фитнес-клуб PR Wellness club вынужденно остановил деятельность

Новости Актау 0 10 433

Недоброе утро произошло у сотрудников и членов PR Welness Club в Актау 17 августа. По словам людей, к ним в офис пришли два человека, заявили что теперь клуб принадлежит им и потребовали всех покинуть помещение, опечатав двери. Руководитель предприятия в ужасе постит сообщения в социальных сетях, рассказывая о том, что действия нового директора здания - незаконны. Более того, говорит она, подобная «участь» полтора года назад уже постигла ее сестру, которая арендовала помещение в соседнем здании под ресторан. Редакция lada.kz выясняла подробности запутанной истории.

Рейдерский захват или семейные разборки: фитнес-клуб PR Wellness club вынужденно остановил деятельность
Рейдерский захват или семейные разборки: фитнес-клуб PR Wellness club вынужденно остановил деятельность

Директор ТОО «PR Welness Club» Марал Нуркенова c грустью констатирует, что порядка 2 тысяч посетителей клуба остались без занятий, а 40 человек персонала - без работы. Марал Нуркенова уверена, что иначе, как рейдерским захватом, подобные действия назвать нельзя.

У нас на руках действующий договор аренды до конца текущего года. Все платежки помесячно, никаких долгов. Оборудование, мебель - все это наше, и нам не дали возможности зайти и забрать их. Вломились к нам представители компании ТОО «Әлем құрылыс ltd». Это у них мы арендуем помещение. Однако оснований для прерывания договора, тем более таким варварским образом, юридических у них нет, - рассказывает Марал Нуркенова.

Позже выяснилось, что арендаторы и арендодатели - члены одной семьи. Отец и брат Марал Нуркеновой - учредители ТОО «Әлем құрылыс ltd». Она снимала у них помещение и на свои собственные средства оборудовала там фитнес-клуб, которым занималась на протяжении 9,5 лет.

Ранее должность директора занимал другой человек. С ним мы подписывали договор аренды. Мой брат, один из учредителей, с помощью электронного правительства незаконно назначил себя директором. И ворвался к нам в клуб на правах арендодателя. Однако для подобного назначения должно быть две подписи. Мой отец, второй учредитель, с этим решением был не согласен. Его подписи нет в документах. Соответственно, сам факт назначения - незаконный и необоснованный. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они зашли к нам в клуб, как всех выгнали. Доказательства вроде налицо, мы вызвали полицию, написали заявления в прокуратуру. Правда на нашей стороне, но ничего не сдвигается с мертвой точки, - рассказывает директор клуба.

Более того, с подобным «захватом собственности» ранее столкнулась сестра Марал Нуркеновой. Она снимала в здании помещение под ресторан.

Много лет мы там работали. И пабы были, и ночные клубы. В прошлом году я решила изменить концепцию -  организовать там халяльное заведение. Взяла деньги у мужа, сделала ремонт, докупала новое оборудование. Приходит в один прекрасный день брат и заявляет мне, чтобы я покинула заведение. Ситуация аналогичная, все договоры, документы, все в порядке. Просто выгнал. Мне понадобилось полтора года судебных разбирательств, чтобы ресторан вернули в мою собственность. Однако работать я не могу, мне ставят «палки в колеса». В прошлый раз вызвали миграционную службу, забрали персонал. Конечно, у нас нет нелегалов, всех вернули спустя какое-то время. Но, как работать, как смотреть гостям в глаза, если могут происходить такие инциденты. Сейчас, когда аналогичная ситуация произошла с сестрой, у нас просто уже нет сил молчать. Мы просим справедливого рассмотрения в правоохранительных органах и нашей юридической защиты, - сказала Айжан Нуркен.

От семейных тяжб страдают не только руководители организаций, но и их наемные сотрудники. Так, 40 человек уже 5 дней находятся в вынужденном простое, а свыше 2000 пользователей фитнес-клуба не могут получать оплаченные услуги.
 

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Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Они поубивают друг-друга когда дело дойдёт делить родительское имущество... Может земля станет чище!?
23.08.2024, 10:50
Good Citizen
Good Citizen
да уж, если родные братья сестры так грызутся, что говорить об отношениях посторонних людей друг к другу...большие деньги замутняют разум.
23.08.2024, 09:55
Adai11
Adai11
Семейка адамсев что ли????
23.08.2024, 06:04
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