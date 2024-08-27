23 августа Нефтегазовый совет PetroСouncil провел в Актау II Форум «PetroHR-2024: Люди – новая энергия. Новые подходы в управлении человеческим капиталом»

Форум прошел под эгидой празднования 125-летия казахстанской нефти при поддержке АО «НК «КазМунайГаз», акимата Мангистауской области и Ассоциации НДО «PetroMining». В его работе приняли участие руководители и представители крупных нефтегазовых операторов, транснациональных и нефтесервисных компаний, ассоциаций.

Нефтегазовый совет PetroСouncil провел в Актау II Форум «PetroHR-2024

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы в сфере подготовки и обучения кадров, повышения местного содержания, развития в HR цифровых технологий, гармонизации производственных отношений, подходы к построению диалога между работодателями и работниками, и многое другое.

Выступая с приветственным словом, заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев отметил, что в нефтегазовой сфере региона работает более 42 тысяч человек.

К сожалению, у нас нередко возникают трудовые конфликты, поэтому вопросы управления человеческими ресурсами требуют особого внимания. Мы уверены, что сегодня обсуждение этих проблем поможет найти оптимальные пути их решения, – сказал он.

Председатель PetroСouncil Асылбек Джакиев рассказал о деятельности Нефтегазового совета, в который входит уже более 100 компаний, и презентовал обзор нефтегазовой отрасли РК с акцентом на анализ HR.

Человеческий капитал играет ключевую роль в успешном развитии сектора. И мы благодарим партнеров нашего Форума, которые демонстрируют свою приверженность развитию человеческих ресурсов в нефтегазовой отрасли. Это Dunga Operating GmbH, «Тенгизшевройл», FSSA, KENT, SemArco, Aspar Kashagan, TOBET Business Group, AYACOM, Samal Rakhym и PR-агентство “Бизнес со смыслом”», - перечислил спикер.

Золотой партнер Форума – компания Dunga Operating GmbH является оператором нефтегазового месторождения Дунга, расположенного в Тупкараганском районе Мангистауской области, и открытого в 1966 году. В настоящее время в числе участников проекта: компании АО «НК «КазМунайГаз» (60%), Oman Oil Company Limited (20%) и PTTEP (Казахстан) Corporation (20%). Dunga Operating уделяет особое внимание безопасному и ответственному раскрытию ценности месторождения для дальнейшего улучшения своего положительного влияния в Мангистауской области. Следует также отметить, что доля казахстанских работников на проекте составляет 100%.

Благодарю Нефтегазовый совет PetroСouncil за то, что поддержали нашу инициативу провести Форум на мангистауской земле. Наша компания стала частью «КазМунайГаза» и нам хотелось, чтобы местные предприятия смогли поближе познакомиться с передовыми практиками таких крупных международных консорциумов, как NCOC, ТШО, КПО, открыв для себя новые возможности, – сказала заместитель управляющего директора Dunga Operating GmbH Гульжаннат Удербаева.



Генеральный менеджер управления людскими ресурсами ТШО Камшат Байжанова отметила, что Форум является прекрасной возможностью для обмена опытом и идеями.

Когда мы говорим, что люди – одна из наших главных ценностей, то отражаем это во всех наших процессах. Мы продвигаем принципы разнообразия и инклюзии, внедряем инструменты для обратной связи, развиваем лидерские компетенции и предоставляем возможности для развития. Так, с 2007 года более 460 казахстанских специалистов заменили в ТШО иностранных коллег на ключевых управленческих и технических должностях, – подчеркнула К. Байжанова.



Представитель группы компаний FSSA Динара Алипова – исполнительный директор учебного центра APEC – поделилась опытом реализации проекта «Стажер» по подготовке кадров для АНПЗ, а также экспорта специалистов из РК в Европу. Сегодня на базе АРЕС ведется аттестация востребованных в Европе специалистов. Кроме того, совместно с крупными нефтегазовыми операторами реализуется ряд социальных проектов по обучению и трудоустройству местных кадров.

Мировой лидер в области корпоративных приложений и искусственного интеллекта для бизнеса – компания SAP более 50 лет занимается управлением ключевыми бизнес-процессами в области финансов, закупок, HR, цепочек поставок и взаимодействия с клиентами.

Каждый работник – потенциальный талант, который необходимо развивать, в том числе за счет использования инструментов AI. SAP в своих решениях предлагает выстраивать HR-сервисы для сотрудников и руководителей на основе анализа жизненного цикла сотрудника в организации и построения гибкой операционной модели HR, – говорит старший менеджер по HCM-продуктам компании SAP Евгений Лаптев.



Для закрепления ключевых моментов, обсужденных на мероприятии, состоялась стратегическая сессия «Мы разные, но вместе». Также в рамках Форума прошло награждение HR-лидеров нефтегазовой сферы.

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