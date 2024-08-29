125-летие казахстанской нефти: ветераны и работники нефтегазовой отрасли награждены юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами

Торжественные мероприятия в честь 125-летия казахстанской нефти продолжились 28 августа в Актау.

Ветераны и работники нефтегазовой отрасли награждены юбилейными медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами

За значительный вклад в отрасль наградили сотрудников нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Среди награжденных — работники АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и его дочерних компаний.

Юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма вручены заслуженным работникам АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», АО "Казтрансойл", ТОО «Казмортрансфлот», ТОО «Caspi Bitum», ТОО «КазГПЗ» и других предприятий.

На мероприятиях присутствовали аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления КМГ Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, руководители местных государственных органов, сотрудники ДЗО, ветераны отрасли и почетные гости.

Асхат Хасенов поздравил коллег и работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарил нефтяников за их труд и отметил их весомый вклад в развитие отрасли.

Вопрос повышения качества жизни местного населения всегда актуален. КМГ запустил несколько проектов, направленных на решение проблемы дефицита питьевой воды в регионе. Опреснительный завод пластовой воды на месторождении Каражанбас вышел на полную мощность и теперь производит 17 тысяч кубометров воды в сутки. Ранее «Каражанбас» получал воду из трубопровода «Астрахань-Мангышлак», теперь этот объем волжской воды направляется в населенные пункты области.

Также в поселке Кендерли строится завод по опреснению морской воды. Данный проект позволит обеспечить жителей Жанаозена питьевой водой.

В целом мангистауские предприятия «КазМунайГаза» активно участвуют в решении местных социальных проблем, возводя в сельских районах культурные очаги, медицинские и спортивные объекты, школы и детские сады.



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